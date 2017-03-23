Жители домов на северо-западе и юго-востоке столицы спорят из-за шлагбаумов

Одной из причин "атак" управляющей компании на самовольно установленный шлагбаум во дворе дома на Братиславской улице могла стать его установка без согласования с коммунальщиками. Как сообщается в программе "Вести"
, против жильцов, установивших шлагбаум, ополчились в том числе и владельцы офисов и магазинов на первых этажах, не желающие платить за въезд.
В управляющей компании заявляют, что шлагбаумы якобы незаконно подключены к домовому электрощиту, однако жильцы заявляют, что причиной недовольства чиновников стала установка шлагбаумов без их участия."Нам только все ломали, только угрожали, также воровали оборудование
, потому что им не понравилось, что не через них. Если у нас ежемесячная плата составляет сто рублей, то у них — приблизительно, также по разговорам — около 300 рублей с квартиры", — говорит житель дома Андрей Комаров. В итоге управляющая компания написала на жильцов заявление в прокуратуру, а собственники офисов, находящихся в доме, подали иск в суд.
Еще один подобный спор разгорелся в Северном Тушино: после того, как жильцы дома 14, корпус 5 на улице Планерной отгородились шлагбаумом, соседи из многоэтажки напротив заявили, что теперь им негде парковаться, а рядом с подъездами постоянно образуются заторы. Как сообщает телеканал "Москва 24"
, отгородившиеся жильцы утверждает, что речь идет об их придомовой территории и законных действиях, а у дома напротив есть своя стоянка. Между тем в итоге дорога вдоль многоподъездного дома превратилась в транзитную для автомобилей.
В администрации муниципального округа Северное Тушино подтверждают, что шлагбаумы установлены законно: юристы предлагают поругавшимся соседям спор прекратить и поделиться территорией за шлагбаумом бесплатно. Однако если хозяева шлагбаумов с таким вариантом согласны, то их соседи предлагают переставить конструкции так, чтобы закрыть сквозной проезд во дворе для чужих автомобилей.
Подобные случаи в столице не редкость: в многоэтажке на Космодамианской набережной "пропускной режим" ввела старшая по дому
, не выдающая ключ от шлагбаума тем, кто не живет в доме официально. Порой бывают казусы: в Таганском районе сборщиков денег на шлагбаум забрали в полицию
за незаконный финансовый оборот.