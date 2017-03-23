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Жители домов на северо-западе и юго-востоке столицы спорят из-за шлагбаумов
29 марта 2017 г. | Время публикации 12:23
Рубрики: Коммунальное хозяйство, Общество  
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Moscow-Live.ru
Одной из причин "атак" управляющей компании на самовольно установленный шлагбаум во дворе дома на Братиславской улице могла стать его установка без согласования с коммунальщиками. Как сообщается в программе "Вести", против жильцов, установивших шлагбаум, ополчились в том числе и владельцы офисов и магазинов на первых этажах, не желающие платить за въезд.

В управляющей компании заявляют, что шлагбаумы якобы незаконно подключены к домовому электрощиту, однако жильцы заявляют, что причиной недовольства чиновников стала установка шлагбаумов без их участия."Нам только все ломали, только угрожали, также воровали оборудование, потому что им не понравилось, что не через них. Если у нас ежемесячная плата составляет сто рублей, то у них — приблизительно, также по разговорам — около 300 рублей с квартиры", — говорит житель дома Андрей Комаров. В итоге управляющая компания написала на жильцов заявление в прокуратуру, а собственники офисов, находящихся в доме, подали иск в суд.

Еще один подобный спор разгорелся в Северном Тушино: после того, как жильцы дома 14, корпус 5 на улице Планерной отгородились шлагбаумом, соседи из многоэтажки напротив заявили, что теперь им негде парковаться, а рядом с подъездами постоянно образуются заторы. Как сообщает телеканал "Москва 24", отгородившиеся жильцы утверждает, что речь идет об их придомовой территории и законных действиях, а у дома напротив есть своя стоянка. Между тем в итоге дорога вдоль многоподъездного дома превратилась в транзитную для автомобилей.

В администрации муниципального округа Северное Тушино подтверждают, что шлагбаумы установлены законно: юристы предлагают поругавшимся соседям спор прекратить и поделиться территорией за шлагбаумом бесплатно. Однако если хозяева шлагбаумов с таким вариантом согласны, то их соседи предлагают переставить конструкции так, чтобы закрыть сквозной проезд во дворе для чужих автомобилей.

Подобные случаи в столице не редкость: в многоэтажке на Космодамианской набережной "пропускной режим" ввела старшая по дому, не выдающая ключ от шлагбаума тем, кто не живет в доме официально. Порой бывают казусы: в Таганском районе сборщиков денег на шлагбаум забрали в полицию за незаконный финансовый оборот.
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Среда, 29 марта 2017 г. // Последняя новость 12:23
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