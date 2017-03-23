Жители домов на северо-западе и юго-востоке столицы спорят из-за шлагбаумов

20 марта 2017 г. Жильцы дома на Братиславской улице вынуждены защищать свой шлагбаум от атак коммунальщиков

Москвичи самостоятельно собрали на шлагбаум деньги, чтобы в их дворе не парковались посторонние машины. Управляющая компания признавать его отказалась и отправила для уничтожения шлагбаума своих "специалистов".