Scramble Cafe на Спиридоновке опечатали из-за сальмонеллеза у посетителей

3 марта 2017 г. Роспотребнадзор потребовал убрать прилавки с домашней кухней из магазинов "Седьмой континент"

В магазинах сети найдены прилавки с домашней кухней, которую покупатель должен сам класть в одноразовую посуду и взвешивать. При этом на маркировочном ярлыке и лотках нет данных о дате и времени производства и сроке годности.