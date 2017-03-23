Scramble Cafe на Спиридоновке опечатали из-за сальмонеллеза у посетителей

Роспотребнадзор временно опечатал Scramble Café на Спиридоновке, 24/1 из-за случаев сальмонеллеза у посетителей, сообщает
столичное управление ведомства. Специалисты проведут бактериологическое и молекулярно-генетическое исследование на возбудителя сальмонеллеза у работников кафе. Они также взяли пробы готовых блюд и сырья для микробиологических исследований.
В ходе расследования сотрудники Роспотребнадзора выявили множественные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к помещениям кафе, технологическим процессам, сырью и условиям приготовления еды. В отношении ООО "Френдс", владеющего сетью кафе, составлены административные протоколы. Работа Scramble Café временно запрещена.
Сколько человек оказались в больнице с сальмонеллезом, неизвестно. Телеканал "Москва 24"
сообщает о нескольких пострадавших. В кафе заявили, что никто не приносил им справок от врачей. Одна из заболевших рассказала, что заказывала вафли и десерт. "Вафли состояли из авокадо, семги, а сверху глазунья. На мой взгляд, из съеденных продуктов вызвало отравление яйцо", – предположила она. Среди пострадавших, по данным телеканала, также есть иностранец.
Scramble Café, входящее в сеть Friends Forever, специализируется на вафлях и блюдах из яиц. На сайте
Friends Forever Company кафе на Спиридоновке описывается как "вафельный рай в самом сердце Патриарших". Сальмонеллез – острая кишечная инфекция, вызываемая бактериями сальмонеллами. В большинстве случаев у больных повышается температура, появляются общая слабость, головная боль, тошнота и рвота, боли в животе, понос.