ЦОДД просит водителей быть осторожнее в связи с гололедицей Погода Рубрики: Автотранспорт

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Коммунальщики продолжают обработку дорожного покрытия реагентами, в связи с этим возможны частичные ограничения и перекрытия дорожного движения в тоннелях и на эстакадах. ЦОДД просит автомобилистов быть более внимательными и аккуратными на дорогах, строго соблюдать скоростной режим и держать дистанцию, а также выезжать на дороги только на зимней резине.



"Пробки с утра достигли семи баллов. Такого не было уже два месяца", - говорится в сообщении ГКУ "Центр организации дорожного движения" просит водителей быть более внимательными на дорогах Москвы в связи с гололедицей. Как сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства, общая загруженность в городе оценивается в шесть баллов, наиболее крупные затруднения отмечены на МКАД и на основных магистралях по направлению в центр города, а также на эстакадах и мостах.Коммунальщики продолжают обработку дорожного покрытия реагентами, в связи с этим возможны частичные ограничения и перекрытия дорожного движения в тоннелях и на эстакадах. ЦОДД просит автомобилистов быть более внимательными и аккуратными на дорогах, строго соблюдать скоростной режим и держать дистанцию, а также выезжать на дороги только на зимней резине."Пробки с утра достигли семи баллов. Такого не было уже два месяца", - говорится в сообщении Twitter-аккаунта сервиса "Яндекс. Пробки". Согласно данным сервиса, длинная пробка наблюдается на внутренней стороне МКАД на севере и северо-востоке. Пробка длиной 17 километров образовалась также на внешней стороне МКАД, от 99-го километра до Дмитровского шоссе.



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