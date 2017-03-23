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ЦОДД просит водителей быть осторожнее в связи с гололедицей
29 марта 2017 г. | Время публикации 10:54 | Последние изменения 12:14
Рубрики: Автотранспорт, Погода  
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Moscow-Live.ru
ГКУ "Центр организации дорожного движения" просит водителей быть более внимательными на дорогах Москвы в связи с гололедицей. Как сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства, общая загруженность в городе оценивается в шесть баллов, наиболее крупные затруднения отмечены на МКАД и на основных магистралях по направлению в центр города, а также на эстакадах и мостах.

Коммунальщики продолжают обработку дорожного покрытия реагентами, в связи с этим возможны частичные ограничения и перекрытия дорожного движения в тоннелях и на эстакадах. ЦОДД просит автомобилистов быть более внимательными и аккуратными на дорогах, строго соблюдать скоростной режим и держать дистанцию, а также выезжать на дороги только на зимней резине.

"Пробки с утра достигли семи баллов. Такого не было уже два месяца", - говорится в сообщении Twitter-аккаунта сервиса "Яндекс. Пробки". Согласно данным сервиса, длинная пробка наблюдается на внутренней стороне МКАД на севере и северо-востоке. Пробка длиной 17 километров образовалась также на внешней стороне МКАД, от 99-го километра до Дмитровского шоссе.
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Среда, 29 марта 2017 г. // Последняя новость 12:23
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