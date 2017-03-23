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Московскую карту "Тройка" и подмосковную "Стрелку" объединили в брелоке
29 марта 2017 г. | Время публикации 19:58 | Последние изменения 20:14
Рубрики: Общественный транспорт  
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Moscow-Live.ru
Брелок, объединяющий в себе возможности транспортных карт Москвы и Подмосковья "Тройка" и "Стрелка", появится в продаже в конце апреля. Об этом сообщил старший управляющий директор блока "Розничный бизнес" Сбербанка Игорь Мамонтов, передает RNS. Купить проездной-брелок можно будет в обычных местах распространения "Тройки" и "Стрелки". Стоимость составит 300-350 рублей.

"Этот брелок позволяет оплатить проезд как в Москве, так и в Подмосковье. Единственное, что нужно, – иметь его с собой, подключить автоплатеж – и в любой момент времени вы имеете возможность пройти в транспортное средство, совершить поездку", – сказал Мамонтов. Клиентом Сбербанка при этом быть не обязательно.

Московскую "Тройку" начали выпускать в виде брелока еще прошлым летом, но получить ее можно было только в подарок при покупке билетов "Единый" на 90 или 365 дней (стоимостью 5 тысяч и 18 200 рублей соответственно – прим.ред.). Тогда же появилась и подмосковная "Стрелка" в виде брелока, но всего в 50 экземплярах.

В середине марта "Тройка"-брелок появилась в продаже в сувенирных киосках на стойках "Живое общение" в вестибюлях станций "Павелецкая" Замоскворецкой линии, "Пушкинская", "Площадь Революции" и "Арбатская" Арбатско-Покровской линии. Об этом сообщается в Facebook Московского метрополитена. Карта обладает всеми функциями обычной "Тройки". Брелоки сделаны из прочного пластика с отверстием в углу, чтобы можно было повесить на связку ключей.
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