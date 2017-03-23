За стеной Цоя на Арбате установят видеонаблюдение

11 октября 2016 г. Стену Цоя на Арбате могут разделить на две части

На одной из частей стены сохранят надписи поклонников музыканта, а на второй, где располагается больше нецензурных записей и рекламы, нарисуют граффити с портретом рокера. Предложения в ближайшее время обсудят в Мосгордуме.