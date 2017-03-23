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За стеной Цоя на Арбате установят видеонаблюдение
29 марта 2017 г. | Время публикации 08:34 | Последние изменения 12:08
Рубрики: Городская инфраструктура, Общество  
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Moscow-Live.ru
Камеры видеонаблюдения установят рядом со стеной Цоя на Арбате в апреле 2017 года. "Скоро наступит лето, на Арбате будет гулять много москвичей и туристов, поэтому нужно оперативно обеспечить контроль над стеной", – пояснил M24.ru глава муниципального округа Арбат Евгений Бабенко. Кроме того, стену будут охранять сотрудники полиции: идею ее ежечасного обхода "полностью поддержал" начальник ОВД Арбата Игорь Янчук.

Руководитель инициативной группы по сохранению стены Цоя Юлия Бурнистрова поддержала идею установки видеокамер возле стены Цоя. По ее словам, в ближайшее время в интернете появятся эскизы обновленной стены, которую хотят визуально разделить на две части: одна из них сохранит надписи поклонников музыканта, а на второй, где располагается больше нецензурных записей и рекламы, нарисуют граффити с портретом рокера. Работы предполагается закончить к 21 июня, к 55-летию со дня рождения музыканта. Сейчас инициативная группа получает разрешения у собственника стены на изменение объекта. Новый облик обойдется примерно в 200 тысяч рублей, которые планируется собрать среди москвичей.

В апреле прошлого года сообщалось, что cтену хотят закрасить граффити с изображением музыканта, однако изображение так и не появилось. Вместо этого неизвестные нанесли на стену надпись "Цой мертв" и назвали стену "язвой" на теле Москвы. За стену в то же время заступился главный архитектор Сергей Кузнецов, назвав ее одним из феноменов уличной жизни и культуры.
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