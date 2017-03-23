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Семеро детей госпитализированы после столкновения трех машин на Варшавском шоссе
29 марта 2017 г. | Время публикации 13:43 | Последние изменения 15:12
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Семеро детей доставлены в больницы после столкновения микроавтобуса с двумя легковыми автомобилями на Варшавском шоссе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичной ГИБДД. Авария произошла около 11:35 в районе дома номер 65. В микроавтобусе Mitsubishi с двумя мамами ехали семеро детей.

Обстоятельства аварии уточняются, проводится административное расследование. Троих детей в сопровождении мамы эвакуировал спасательный вертолет, сообщается в Twitter Московского авиационного центра. В полете их сопровождают врачи. По предварительным данным, у двух девочек и мальчика дошкольного возраста травмы средней степени тяжести.

В ГИБДД уточнили, что в микроавтобусе было два детских автокресла и два бустера (широкие сиденья без спинки, приподнимающие ребенка до высоты, необходимой для максимально надежной фиксации ремнем безопасности автомобиля – прим. ред.). Полиция выясняет степень вины всех водителей.

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