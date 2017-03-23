Семеро детей госпитализированы после столкновения трех машин на Варшавском шоссе Рубрики: Происшествия

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Обстоятельства аварии уточняются, проводится административное расследование. Троих детей в сопровождении мамы эвакуировал спасательный вертолет, сообщается в



В ГИБДД уточнили, что в микроавтобусе было два детских автокресла и два бустера (широкие сиденья без спинки, приподнимающие ребенка до высоты, необходимой для максимально надежной фиксации ремнем безопасности автомобиля – прим. ред.). Полиция выясняет степень вины всех водителей.



#ДТП на Варшавском шоссе 65 pic.twitter.com/r8rQfuoIcN— ГКУ МАЦ (@mos_avia_centr) 29 марта 2017 г. Семеро детей доставлены в больницы после столкновения микроавтобуса с двумя легковыми автомобилями на Варшавском шоссе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичной ГИБДД. Авария произошла около 11:35 в районе дома номер 65. В микроавтобусе Mitsubishi с двумя мамами ехали семеро детей.Обстоятельства аварии уточняются, проводится административное расследование. Троих детей в сопровождении мамы эвакуировал спасательный вертолет, сообщается в Twitter Московского авиационного центра. В полете их сопровождают врачи. По предварительным данным, у двух девочек и мальчика дошкольного возраста травмы средней степени тяжести.В ГИБДД уточнили, что в микроавтобусе было два детских автокресла и два бустера (широкие сиденья без спинки, приподнимающие ребенка до высоты, необходимой для максимально надежной фиксации ремнем безопасности автомобиля –). Полиция выясняет степень вины всех водителей.



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