Семеро детей госпитализированы после столкновения трех машин на Варшавском шоссе

Семеро детей доставлены в больницы после столкновения микроавтобуса с двумя легковыми автомобилями на Варшавском шоссе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичной ГИБДД. Авария произошла около 11:35 в районе дома номер 65. В микроавтобусе Mitsubishi с двумя мамами ехали семеро детей.
Обстоятельства аварии уточняются, проводится административное расследование. Троих детей в сопровождении мамы эвакуировал спасательный вертолет, сообщается в Twitter
Московского авиационного центра. В полете их сопровождают врачи. По предварительным данным, у двух девочек и мальчика дошкольного возраста травмы средней степени тяжести.
В ГИБДД уточнили, что в микроавтобусе было два детских автокресла и два бустера (широкие сиденья без спинки, приподнимающие ребенка до высоты, необходимой для максимально надежной фиксации ремнем безопасности автомобиля – прим. ред.
). Полиция выясняет степень вины всех водителей.