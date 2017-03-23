В выходные в столицу вернется весна и откроются летние веранды Городская инфраструктура Рубрики: Погода

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Между тем в столичных кафе активно монтируют летние веранды, которые также заработают с 1 апреля. Как сообщил



Температура воздуха в Москве к концу недели может вырасти до 12 градусов тепла. Как сообщает Гидрометцентр России , в последние дни марта москвичей ожидает облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой снег и гололедица. В ночь на 30 марта термометры опустятся до минус 7 градусов, днем – от 0 до 2 градусов тепла. В пятницу, 31 марта, столбики термометров покажут до 3 градусов тепла. Начиная с субботы, 1 апреля, в Москве начнется потепление: днем ожидается до 8 градусов тепла, а в воскресенье, 2 апреля, температура составит уже плюс 12 градусов. Потепление продолжится и на следующей неделе: ко вторнику, 4 апреля, синоптики обещают до 15 градусов тепла.Между тем в столичных кафе активно монтируют летние веранды, которые также заработают с 1 апреля. Как сообщил "Российской газете" руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, возле ресторанов и кафе на первых этажах будет открыто 2162 веранды, что вдвое больше, чем в 2013 году. Курение на этих верандах, как и в прошлом году, будет запрещено.



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