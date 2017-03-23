]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
29
марта
pda
Поиск
Архив

В выходные в столицу вернется весна и откроются летние веранды
29 марта 2017 г. | Время публикации 15:53 | Последние изменения 16:18
Рубрики: Погода, Городская инфраструктура  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Температура воздуха в Москве к концу недели может вырасти до 12 градусов тепла. Как сообщает Гидрометцентр России, в последние дни марта москвичей ожидает облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой снег и гололедица. В ночь на 30 марта термометры опустятся до минус 7 градусов, днем – от 0 до 2 градусов тепла. В пятницу, 31 марта, столбики термометров покажут до 3 градусов тепла. Начиная с субботы, 1 апреля, в Москве начнется потепление: днем ожидается до 8 градусов тепла, а в воскресенье, 2 апреля, температура составит уже плюс 12 градусов. Потепление продолжится и на следующей неделе: ко вторнику, 4 апреля, синоптики обещают до 15 градусов тепла.

Между тем в столичных кафе активно монтируют летние веранды, которые также заработают с 1 апреля. Как сообщил "Российской газете" руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, возле ресторанов и кафе на первых этажах будет открыто 2162 веранды, что вдвое больше, чем в 2013 году. Курение на этих верандах, как и в прошлом году, будет запрещено.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
29.03.2017   16:20
4
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 29 марта 2017 г. // Последняя новость 16:20
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>