Москвичи не смогут увидеть в "Активном гражданине", как голосовали по реновации соседи по дому

Жители столицы, которые приняли участие в голосовании по реновации при помощи сервиса "Активный гражданин", не смогут посмотреть в интернете, как проголосовали соседи по дому, заявил в беседе с "Коммерсантом"
глава департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев. Вместо этого мэрия решила дождаться завершения голосования, чтобы затем опубликовать данные сразу по районам целиком.
Отметим, что ТАСС, "Москва-24" и другие государственные СМИ ранее неоднократно сообщали о том, что на платформе "Активного гражданина" горожанам будут доступны промежуточные результаты голосования. "Участники смогут увидеть, как проголосовали другие собственники квартир в доме", - утверждали
"Вести".
Как выясняется теперь, у столичных властей "нет права размещать в публичном доступе информацию о личном мнении каждого участника", заявил Ермолаев. "В том числе мы хотим избежать давления на уже принявших решение жителей или на тех, кто выбор еще не сделал", - добавил собеседник газеты. Информирование граждан о промежуточных результатах оказалось сведено к тому, что мэрия будет лишь предоставлять журналистам "оперативную сводку о том, сколько человек проголосовало, и каким был их выбор".
Комментируя вопрос о легитимности подобного голосования, поскольку оно противоречит Жилищному кодексу РФ, Ермолаев заявил, что "подсчет голосов осуществляется в соответствии с порядком голосования, утвержденным постановлением правительства Москвы". Очевидное противоречие глава департамента информационных технологий проигнорировал. Отвечая на вопрос о возможных подтасовках результатов голосования, представитель мэрии предложил горожанам "проверить свой голос" на сайте "Активного гражданина", а также "пообщаться в интернете". "Автоматизированный процесс нельзя обмануть", - заключил чиновник.
Напомним, система "Активный гражданин" создана московским правительством и полностью им контролируется. "Доверять ее эффективности и честности можно только в том случае, если вы полностью доверяете эффективности и честности Собянина и его команды", - заявил политолог Федор Крашенников в интервью "Русской службе BBC"
. Он также отметил, что власти Москвы не подпустили критиков системы к ее проверке, что подрывает к ней доверие еще больше.