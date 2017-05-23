Москвичи не смогут увидеть в "Активном гражданине", как голосовали по реновации соседи по дому

24 мая 2017 г. Голосовавшие по проекту реновации смогут проверить учет своего голоса онлайн

Электронный сервис запущен на странице проекта "Активный гражданин". Для проверки надо ввести специальный код, который участник голосования получает по электронной почте или в SMS-сообщении.