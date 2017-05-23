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Москвичи не смогут увидеть в "Активном гражданине", как голосовали по реновации соседи по дому
29 мая 2017 г. | Время публикации 14:16 | Последние изменения 14:36
Рубрики: Недвижимость  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
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Moscow-Live.ru
Жители столицы, которые приняли участие в голосовании по реновации при помощи сервиса "Активный гражданин", не смогут посмотреть в интернете, как проголосовали соседи по дому, заявил в беседе с "Коммерсантом" глава департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев. Вместо этого мэрия решила дождаться завершения голосования, чтобы затем опубликовать данные сразу по районам целиком.

Отметим, что ТАСС, "Москва-24" и другие государственные СМИ ранее неоднократно сообщали о том, что на платформе "Активного гражданина" горожанам будут доступны промежуточные результаты голосования. "Участники смогут увидеть, как проголосовали другие собственники квартир в доме", - утверждали "Вести".

Как выясняется теперь, у столичных властей "нет права размещать в публичном доступе информацию о личном мнении каждого участника", заявил Ермолаев. "В том числе мы хотим избежать давления на уже принявших решение жителей или на тех, кто выбор еще не сделал", - добавил собеседник газеты. Информирование граждан о промежуточных результатах оказалось сведено к тому, что мэрия будет лишь предоставлять журналистам "оперативную сводку о том, сколько человек проголосовало, и каким был их выбор".

Комментируя вопрос о легитимности подобного голосования, поскольку оно противоречит Жилищному кодексу РФ, Ермолаев заявил, что "подсчет голосов осуществляется в соответствии с порядком голосования, утвержденным постановлением правительства Москвы". Очевидное противоречие глава департамента информационных технологий проигнорировал. Отвечая на вопрос о возможных подтасовках результатов голосования, представитель мэрии предложил горожанам "проверить свой голос" на сайте "Активного гражданина", а также "пообщаться в интернете". "Автоматизированный процесс нельзя обмануть", - заключил чиновник.

Напомним, система "Активный гражданин" создана московским правительством и полностью им контролируется. "Доверять ее эффективности и честности можно только в том случае, если вы полностью доверяете эффективности и честности Собянина и его команды", - заявил политолог Федор Крашенников в интервью "Русской службе BBC". Он также отметил, что власти Москвы не подпустили критиков системы к ее проверке, что подрывает к ней доверие еще больше.
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