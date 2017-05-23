Жители сносимых домов предлагают заняться их реконструкцией за свой счет

Собственники нескольких десятков пятиэтажных домов, определенных под снос, объединились в "Ассоциацию городских землевладельцев" и разработали альтернативу программе реновации. Они предлагают провести реконструкцию и увеличить площадь домов, жильцам которых не придется переезжать. Свой проект ассоциация уже направила мэру Москвы Сергею Собянину, которого попросила оказать помощь в координации проекта. Об этом пишут "Известия"
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Ассоциация "Городские землевладельцы" обратилась с письмом к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой позволить самостоятельно провести реконструкцию своих домов под контролем властей вместо запланированной реновации. В ассоциацию входит несколько десятков ЖСК и ТСЖ домов, которые попали в программу реновации, а также предприниматели, фирмы которых работают на первых этажах этих домов.
Ассоциация самостоятельно разработала план реконструкции. По этому плану вокруг здания вкрутят новые монолитные сваи, на которых будет возведена капитальная стена дома с панорамными окнами и надстроены новые этажи. Таким образом, в течение 8 месяцев площадь дома увеличится, избежав нагрузки на капитальные стены, при этом за программу должны проголосовать не менее двух третей от общего числа собственников квартир. Несогласным предлагают сменить квартиры на такие же в домах, определенных под снос в том же районе, а на время реконструкции жильцам предлагают давать компенсацию в 40 тысяч рублей в месяц на аренду жилья. Также им предлагают дать компенсацию на ремонт и приобретение мебели в размере от 700 тысяч до миллиона рублей в зависимости от площади квартиры.
Эксперты отмечают, что аналогичная реконструкция с надстройкой жилых домов входит в федеральную программу "Жилище", а участие в проекте будет крайне интересным для застройщиков, которым не нужно будет тратить деньги на коммуникации и инфраструктуру. Однако необходимых разрешительных документов порой можно ждать годами. "Мысль о том, что граждане сами готовы реконструировать свои дома, лишь бы их не переселяли, кажется интересной. Давно не приходилось видеть такой общественной активности", - заявил член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Веллер.
Сами жильцы также воспринимают идею с энтузиазмом, не желая сниматься с насиженных мест. В то же время в Фонде содействия реформированию ЖКХ полагают, что проект необходимо внимательно изучить перед принятием решения о воплощении, поскольку реконструкция с надстройкой этажей ранее приводила к разрушениям домов.в аппарате мэра и департаменте строительства Москвы от комментариев воздержались.
Ранее газета "Ведомости" изучила список московских домов, предложенных властями к сносу, и обнаружила, что только 55% в нем относятся к не поддающимся ремонту хрущевкам. Свежей информации о техническом состоянии домов в открытом доступе нет, зато расположены они, как правило, очень удачно
. Так, в список не попали общежития
в плохом состоянии: в мэрии заявили, что многие такие здания находятся в ведомственной или частной собственности, а в тех, которые принадлежат городу, живут очередники, и расселять их "слишком дорого".Около 100 зданий вообще не относятся к хрущевкам, зато среди них есть "сталинки"
. Между тем чиновники поясняют, что жителям, чьи дома не хрущевского периода оказались среди квартала хрущевок, лучше переехать вместе с остальными, иначе много лет придется фактически жить на стройке.