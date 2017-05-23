Электронные информационные табло появились на столичных автовокзалах

16 мая 2014 г. В Москве создадут концепцию развития автовокзалов

В этом году "Мосгортранс" разработает концепцию развития столичных автовокзалов до 2020 года. А в ближайшее время будут отремонтированы автостанции "Красногвардейская", "Теплый Стан" и "Варшавская".