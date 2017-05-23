Электронные информационные табло появились на столичных автовокзалах

Электронные табло с информацией о времени отъезда автобуса и его маршруте появились на всех столичных автовокзалах. Об этом M24.ru
рассказал директор службы эксплуатации и развития автовокзалов ГУП "Мосгортранс" Евгений Жигунов.
"На всех вокзалах появились электронные информационные табло. Они есть на каждом перроне, как на железной дороге. Табло показывает, с какого перрона, во сколько и куда отправляется автобус", – сказал Жигунов. По его словам, на московских улицах также установили навигационные щиты, ведущие к автовокзалам, а на схеме метрополитена появилось их расположение.
Напомним, ранее сообщалось о намерении разработать концепцию развития столичных автовокзалов
до 2020 года с применением новейших технологий и передового мирового опыта, а также передать "Мосгортрансу" управление несколькими столичными автовокзалами. Как заявили ранее в департаменте транспорта, создание единых условий для коммерческих перевозчиков позволит им выстроить прибывание и отправление своих рейсов, исходя из логистической и экономической эффективности, а также установить единые цены на автостанциях. Однако эксперты сомневаются
в правильности такого решения.