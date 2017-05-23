Кинотеатр под открытым небом организуют в Саду имени Баумана Рубрики: Развлечения

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Первый цикл "Кинопятницы" будет посвящен комикам немого кино и будет проходить каждую пятницу в 20:00. 9 июня зрители увидят на большом экране фильм "Золотая лихорадка" с Чарли Чаплином, 16 июня - фильм "Кинооператор" с Бастером Китоном, 23 июня - "Семь лет несчастий" с Максом Линдером, а 30 июня - "Наконец в безопасности!" с Гарольдом Ллойдом. Каждый кинопоказ будет предварять небольшая лекция кураторов Московской школы кино, для участия в проекте необходима



"Кинопятница" продолжится в июле и в августе. Июльский цикл будет посвящен иностранным и советским мюзиклам 1930-х годов. Кроме того, в саду имени Баумана этим летом будут организовывать встречи с молодыми российскими режиссерами и показывать их короткометражки. Запланированы также подборка советских фильмов периода оттепели о любви и нежных чувствах, документальные фильмы о городах, архитектуре и женщинах ХХI века.



Еще в шести столичных парках -"Красная Пресня" и "Кузьминки", а также в Перовском, Бабушкинском, Измайловском и Лианозовском парках - есть экраны под открытым небом, где время от времени проходят бесплатные кинопоказы. А в "Сокольниках", Парке Горького, саду "Эрмитаж" и в парке "Фили" оборудованы полноценные летние кинотеатры. В "Сокольниках" и Парке Горького показывают новинки проката и фестивальное кино. В парке "Фили" по четвергам и воскресеньям будут бесплатно транслировать документальные ленты телеканала Russia Today, а каждые пятницу и субботу — короткометражные киноработы с Международного кинофестиваля независимого кино KONIK Film Festival. Программу дополнят обсуждения картин с известными режиссерами, актерами, музыкантами и политиками. Летом в саду имени Баумана впервые будут проходить регулярные бесплатные кинопоказы и лекции. Как сообщается на сайте столичной мэрии , первым проектом станет лекторий "Кинопятница", который стартует 9 июня в 20:00, показывать фильмы будут на новом летнем экране "Москино".Первый цикл "Кинопятницы" будет посвящен комикам немого кино и будет проходить каждую пятницу в 20:00. 9 июня зрители увидят на большом экране фильм "Золотая лихорадка" с Чарли Чаплином, 16 июня - фильм "Кинооператор" с Бастером Китоном, 23 июня - "Семь лет несчастий" с Максом Линдером, а 30 июня - "Наконец в безопасности!" с Гарольдом Ллойдом. Каждый кинопоказ будет предварять небольшая лекция кураторов Московской школы кино, для участия в проекте необходима регистрация , которая уже открылась на сайте проекта."Кинопятница" продолжится в июле и в августе. Июльский цикл будет посвящен иностранным и советским мюзиклам 1930-х годов. Кроме того, в саду имени Баумана этим летом будут организовывать встречи с молодыми российскими режиссерами и показывать их короткометражки. Запланированы также подборка советских фильмов периода оттепели о любви и нежных чувствах, документальные фильмы о городах, архитектуре и женщинах ХХI века.Еще в шести столичных парках -"Красная Пресня" и "Кузьминки", а также в Перовском, Бабушкинском, Измайловском и Лианозовском парках - есть экраны под открытым небом, где время от времени проходят бесплатные кинопоказы. А в "Сокольниках", Парке Горького, саду "Эрмитаж" и в парке "Фили" оборудованы полноценные летние кинотеатры. В "Сокольниках" и Парке Горького показывают новинки проката и фестивальное кино. В парке "Фили" по четвергам и воскресеньям будут бесплатно транслировать документальные ленты телеканала Russia Today, а каждые пятницу и субботу — короткометражные киноработы с Международного кинофестиваля независимого кино KONIK Film Festival. Программу дополнят обсуждения картин с известными режиссерами, актерами, музыкантами и политиками.



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