Московский патриархат осудил сожжение креста в Свято-Андрониковом монастыре

В Московском патриархате осудили сожжение поклонного креста у Свято-Андроникова монастыря. Как заявил "Интерфаксу"
замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, оскверненный вандалами крест - "это не только основание христианской веры, но и русской культуры, лучшие образцы создателей которой хранятся в Музее Андрея Рублева".
По его словам, уничтожение религиозных символов - "результат дефицита духовного и культурного воспитания, которое должно стать предметом общей искренней озабоченности и совместных трудов церкви и культурного сообщества".
Напомним, в ночь на 28 мая неизвестные разломали и сожгли поклонный крест
возле Спасо-Андроникова монастыря, изрубив его топором и облив горючими веществами перед сожжением. Четырехметровый крест был установлен на месте чудотворного колодца, вырытого лично преподобным Андроником в 1357 году. В настоящий момент место происшествия осматривают сотрудники правоохранительных органов.