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Московский патриархат осудил сожжение креста в Свято-Андрониковом монастыре
29 мая 2017 г. | Время публикации 11:30 | Последние изменения 11:42
Рубрики: Общество  
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Global Look Press
В Московском патриархате осудили сожжение поклонного креста у Свято-Андроникова монастыря. Как заявил "Интерфаксу" замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, оскверненный вандалами крест - "это не только основание христианской веры, но и русской культуры, лучшие образцы создателей которой хранятся в Музее Андрея Рублева".

По его словам, уничтожение религиозных символов - "результат дефицита духовного и культурного воспитания, которое должно стать предметом общей искренней озабоченности и совместных трудов церкви и культурного сообщества".

Напомним, в ночь на 28 мая неизвестные разломали и сожгли поклонный крест возле Спасо-Андроникова монастыря, изрубив его топором и облив горючими веществами перед сожжением. Четырехметровый крест был установлен на месте чудотворного колодца, вырытого лично преподобным Андроником в 1357 году. В настоящий момент место происшествия осматривают сотрудники правоохранительных органов.

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