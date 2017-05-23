Московский патриархат осудил сожжение креста в Свято-Андрониковом монастыре

28 мая 2017 г. Вандалы изрубили и сожгли крест возле Спасо-Андроникова монастыря

Четырехметровый крест был установлен на месте чудотворного колодца, вырытого преподобным Андроником в 1357 году. За расследование произошедшего взялась столичная полиция.