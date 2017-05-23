Блогеры высмеяли московскую "Аллею правителей", обнаружив на ней царей-"близнецов"

Блогеры раскритиковали скульптурные изображения нескольких правителей Руси на "Аллее правителей", отметив, что многие из них не только не соответствуют сохранившимся историческим изображениям, но и попросту являются двойниками друг друга. Как следует из поста, размещенного в Telegram
, бюст Ивана III внешне отличается от бюста его отца Василия II только одеждой, то же самое можно сказать об изображениях Михаила Федоровича и его предшественника на престоле Бориса Годунова.
"Возникает предположение, что за основу был взят типовой Ильич", - комментирует в Facebook
блогер Михаил Мошкин. "С учетом того, что у нас есть достоверные портретные изображения всех, начиная с Василия III, это какой-то глумеж", - отмечает
публицист Егор Холмогоров.
Не отстают и другие поделившиеся фото в соцсетях: "У человека очень много заказов, как тут успеть всем разные лица сделать?" "Конструктор "Молодой Церетели". Базовый бюст и набор усов, бород, немного бровей и чуточку костюмов. Сотвори себе правителя". Другие отмечают, что бюсты установлены возле музея военной формы, скульптор решил воспользоваться тем, что многих правителей просто не знают в лицо, и "сконцентрировался на форме".
Еще один блогер заметил
небрежность в написании имен Елизаветы и Екатерины II: полностью они не вместились - получилось "Елизавет" и "Екатерин", а недостающие буквы А находятся уже на другом ребре постамента.
Аллею открыли в минувшую пятницу
в Петроверигском переулке, установив бюсты 33 руководителей страны с древнейших времен до Временного правительства. В дальнейшем ее планируется дополнить бюстами руководителей СССР. "Впервые в нашей истории мы сможем увидеть последовательно правителей Руси, как они выглядели", - сказал на церемонии открытия министр культуры и председатель РВИО Владимир Мединский.
Министр образования и науки Ольга Васильева также обратила особое внимание на "скрупулезное воссоздание лиц Зурабом Церетели в его монументах".
Блогеры, в свою очередь, обратили внимание на то, что в число правителей по неизвестным причинам не попали такие фигуры, как киевские князья Олег, Игорь и Святослав, первый удельный князь Московский Даниил Александрович, отец Василия II Темного Василий I, Лжедмитрий I, Василий Шуйский, старший брат Петра Великого Федор Алексеевич, Екатерина I и последний прямой представитель рода Романовых Петр II.