Блогеры высмеяли московскую "Аллею правителей", обнаружив на ней царей-"близнецов"

26 мая 2017 г. Аллея "избранных" правителей России от Рюрика до Керенского открылась в центре столицы

В Аллее правителей установлены бюсты 33 руководителей страны с древнейших времен до Временного правительства, впоследствии там появятся бюсты руководителей СССР. Между тем в "список" попали не все правители Русского государства.