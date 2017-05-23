Жителей Алексеевского района возмутила сделанная "для галочки" пешеходная дорожка для слепых детей

Во дворе домов возле станции метро "Алексеевская" рабочие на днях спилили около десяти взрослых деревьев под предлогом их аварийности. Местные жители, впрочем, уверены, что с деревьями все было нормально, а таким образом городские власти освобождают место для благоустройства дорожки от метро к школе-интернату для слепых детей. Несмотря на, казалось бы, благие намерения мэрии, горожане уверены, что весь этот проект реализуется для красивых фотографий в газетах, тогда как на деле он совершенно не проработан и детям никак не поможет.
Согласно проекту, который ранее одобрил лично мэр Сергей Собянин, пешеходная дорожка должна пройти по газонной части придомовой территории четырех домов по Новоалексеевской улице. Как отмечается в сообществе
жителей Алексеевского района, сделан проект "для галочки": пешеходная дорожка для слепых детей будет иметь четыре пересечения с автомобильными потоками из дворов, а также участок лестницы от станции метро, не приспособленный для слепых.
По словам москвички Елены Черниной, свое мнение жители района сформулировали в коллективном обращении, под которым было собрано более 150 подписей, и отправили документ в управу. При этом горожане предложили местным властям альтернативный, более безопасный маршрут, который можно было обустроить без вырубки деревьев. Однако на встречах с главой управы и руководством интерната жителей просто затыкали, а все предложения были восприняты в штыки.
"Эта история наглядно показывает, что мнения жителей, которые тут живут десятилетиями, несмотря на все заверения нашего мэра из телевизора, на самом деле для чиновников из управы не значат ничего. Им нужно лишь выполнить поручение руководства, сделать образцово-показательный проект, освоить бюджет и отчитаться. А созданные самими чиновниками проблемы для сотен местных жителей их не волнуют", - добавила Чернина.