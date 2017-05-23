Жителей Алексеевского района возмутила сделанная "для галочки" пешеходная дорожка для слепых детей

23 ноября 2015 г. Кузьминский лесопарк стал новой жертвой чрезмерного благоустройства "Мосприроды"

Активисты считают, что работы в заказнике являются вредительскими, а одобрены они "фиктивной" рабочей группой. Инициатором благоустройства выступает "Мосприрода", которую в Общественной палате уже предлагали взять на контроль.