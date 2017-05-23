Первый этап реконструкции Калужского шоссе завершился в Новой Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по участку Калужского шоссе от МКАД до деревни Сосенки, ознаменовав завершение первого этапа реконструкции Калужского шоссе. Об этом сообщает агентство "Москва"
.
Как заявил столичный мэр, с первым этапом реконструкции в строй вводится 24 километра дорог и 10 искусственных сооружений. Осенью завершится второй этап реконструкции, в рамках которого будет запущена развязка между улицей Профсоюзная и МКАД. "Сложнейший объект, сжатый со всех сторон торговыми центрами, другими ограничениями. Тем не менее основные работы там тоже проведены", - отметил Собянин: строительство дополнительных съездов и выездов развязки оплатит компания IKEA
. А в течение 2018 года будут завершены работы на участке до пересечения Калужского шоссе с ЦКАД.