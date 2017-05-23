Первый этап реконструкции Калужского шоссе завершился в Новой Москве

14 февраля 2017 г. Развязка на пересечении Профсоюзной улицы и МКАД заработает летом

Строительство дополнительных съездов и выездов развязки оплатит IKEA. С запуском этого объекта в столице заканчивается реконструкция всех развязок. Остается только развязка на пересечении Липецкой и Профсоюзной улиц.