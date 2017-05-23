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Первый этап реконструкции Калужского шоссе завершился в Новой Москве
29 мая 2017 г. | Время публикации 15:45 | Последние изменения 15:49
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по участку Калужского шоссе от МКАД до деревни Сосенки, ознаменовав завершение первого этапа реконструкции Калужского шоссе. Об этом сообщает агентство "Москва".

Как заявил столичный мэр, с первым этапом реконструкции в строй вводится 24 километра дорог и 10 искусственных сооружений. Осенью завершится второй этап реконструкции, в рамках которого будет запущена развязка между улицей Профсоюзная и МКАД. "Сложнейший объект, сжатый со всех сторон торговыми центрами, другими ограничениями. Тем не менее основные работы там тоже проведены", - отметил Собянин: строительство дополнительных съездов и выездов развязки оплатит компания IKEA. А в течение 2018 года будут завершены работы на участке до пересечения Калужского шоссе с ЦКАД.

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