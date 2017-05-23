Алексей Навальный подал заявку на проведение шествия и митинга против коррупции 12 июня Рубрики: Общество

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Согласно заявке, шествие должно пройти от площади Тверская застава, улицам 1-я Тверская-Ямская, Тверская и Охотный ряд и закончиться митингом напротив дома 2 на улице Охотный Ряд. Предполагаемое время начала мероприятия - 14:00, количество участников - до 15 тысяч человек. Заявителем мероприятия является сам Навальный.



Предыдущая аналогичная акция прошла 26 марта, поводом для нее стала публикация Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, в которой говорилось о яхтах и недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева. Изначально Алексей Навальный подал в мэрию заявку на проведение шествия и митинга на Охотном ряду, однако власти отклонили заявку, предложив провести акцию в "гайд-парке" в Сокольниках или на улице Перерва. Отклонив оба предложения, оппозиционеры заявили, что альтернативы им были предложены позже срока, и сочли акцию разрешенной. Полиция оценила число участников столичной акции в 7–8 тысяч человек, очевидцы и участники митинга говорят в соцсетях о 15 тысячах. В ходе акции было задержано Оппозиционер Алексей Навальный подал заявку в мэрию на проведение шествия и митинга в центре Москвы в День России, 12 июня. "Сегодня первый день, когда по закону можно подать уведомления властям о проведении наших антикоррупционных акций 12 июня. Ровно в 8 утра мэрия города Москвы была извещена", - сообщил Навальный на своем сайте Согласно заявке, шествие должно пройти от площади Тверская застава, улицам 1-я Тверская-Ямская, Тверская и Охотный ряд и закончиться митингом напротив дома 2 на улице Охотный Ряд. Предполагаемое время начала мероприятия - 14:00, количество участников - до 15 тысяч человек. Заявителем мероприятия является сам Навальный.Предыдущая аналогичная акция прошла 26 марта, поводом для нее стала публикация Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, в которой говорилось о яхтах и недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева. Изначально Алексей Навальный подал в мэрию заявку на проведение шествия и митинга на Охотном ряду, однако власти отклонили заявку, предложив провести акцию в "гайд-парке" в Сокольниках или на улице Перерва. Отклонив оба предложения, оппозиционеры заявили, что альтернативы им были предложены позже срока, и сочли акцию разрешенной. Полиция оценила число участников столичной акции в 7–8 тысяч человек, очевидцы и участники митинга говорят в соцсетях о 15 тысячах. В ходе акции было задержано более тысячи человек



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