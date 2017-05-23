"Ведомости": в список под снос попали не худшие, но удачно расположенные дома

17 мая 2017 г. Вице-спикер Госдумы Толстой заявил, что без реновации попавшие под снос кварталы превратятся в трущобы

Противники программы, напротив, считают, что новое строительство превратит благоустроенные районы Москвы в каменные джунгли. Примечателен и тот факт, что в сносные списки не попали многие действительно аварийные дома.