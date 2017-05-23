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"Ведомости": в список под снос попали не худшие, но удачно расположенные дома
29 мая 2017 г. | Время публикации 12:59 | Последние изменения 13:53
Рубрики: Недвижимость  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
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Reuters
Газета "Ведомости" внимательно изучила список московских домов, предложенных властями к сносу, и обнаружила, что только 55% в нем относятся к не поддающимся ремонту хрущевкам. Свежей информации о техническом состоянии домов в открытом доступе нет. Но по последним публиковавшимся данным, высокую степень износа имели менее десяти процентов домов из списка. Зато расположены они, как правило, очень удачно.

По словам чиновников, дома отбирались по техническому состоянию, просьбам жильцов о переселении и возможности включить в программу реновации как минимум сразу несколько домов, а в идеале - целый квартал. При этом, судя по списку, износ зданий не был главным параметром отбора. Например, общежития в плохом состоянии туда не попали. Сотрудник мэрии объяснил изданию, что многие такие здания находятся в ведомственной или частной собственности, а в тех, которые принадлежат городу, живут очередники, и расселять их "слишком дорого".

Что касается хрущевок, где, по словам мэра Москвы, невозможно делать ремонт, то таких в списке чуть больше половины. Остальные дома – преимущественно кирпичные пятиэтажки или дома, построенные по индивидуальному проекту. Около 100 зданий вообще не относятся к хрущевкам, есть "сталинки". Один из домов в списке, на Каланчевской улице, 32, построенный в 1906 году, по документам ГБУ "Жилищник Красносельского района" проходит как здание 1967 года.

Актуальной информации о техническом состоянии попадающих под реновацию домов журналисты обнаружить не смогли. С 2015 года управляющие компании не обязаны публиковать эти данные. По состоянию на конец 2014 года износ выше 50 процентов был менее чем у 10 процентов домов, попавших в список. У 65 процентов домов износ составляет от 40 до 50 процентов, у остальных еще меньше. Чиновники - собеседники "Ведомостей" поясняют, что жителям, чьи дома не хрущевского периода оказались среди квартала хрущевок, лучше переехать вместе с остальными, иначе много лет придется фактически жить на стройке. В пользу сноса также приводится утверждение, что через 15-20 лет дома, которые сейчас не считаются ветхими, все равно придут в негодность и превратятся в трущобы.

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