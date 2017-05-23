Гостей книжного фестиваля "Красная площадь" ждут селфи в образе Пушкина и музыка на терменвоксе Рубрики: Культура

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В этом году на Красной площади будет работать 12 тематических зон. Центром ее станет площадка возле здания Исторического музея, которая будет состоять из двух частей - "Библиотека" и "Амфитеатр". В шатре "Библиотека" заработают лекторий и летняя читальня. Гости смогут познакомиться с книжными новинками, принять участие в мастер-классах и послушать лекции о литературе. А в зоне "Амфитеатр" будут проходить спектакли и концерты: так, 5 июня в 20:45 состоится концерт "Музыка Вселенной", где исполнители сыграют на терменвоксе. Также на фестивале состоятся встречи с писателями и поэтами, музыкантами, актерами, кинопоказы, концерты, презентации книжных новинок и многое другое.



В летней читальне можно будет отдохнуть за чтением более 400 книжных новинок, выбрать нужную книгу помогут библиотекари. В другой части читальни посетители смогут обсудить прочитанные книги и поучаствовать в бесплатных мастер-классах. 3 июня в 14:00 и 4 июня в 12:30 в шатре "Библиотека" состоится мастер-класс по каллиграфии. Его участников познакомят с историей развития каллиграфического письма и обучат написанию нескольких видов шрифтов: греческого, готического, русской скорописи и курсива. В 15:15 любители восточной культуры смогут познакомиться с китайской каллиграфией и написать иероглифы специальной кистью и тушью. 4 июня, также в 15:15 на практическом занятии "Книжная больница" все желающие смогут научиться простым способам реставрации книг. А 6 июня в 16:30 в летней читальне шатра состоится мастер-класс по письму гусиным пером.



Кроме того, посетителей фестиваля ждет бесплатная пешеходная экскурсия по тургеневским местам Москвы: 3 июня в 12:00 у шатра "Библиотека" желающие отправятся на прогулку по центру города и узнают интересные факты из жизни писателя. Кроме того, экскурсантам расскажут о развитии драматического искусства в России, а также о центрах культурной и политической жизни Москвы. Участники узнают много интересного о Большом театре, где выступала Полина Виардо и здании Московского университета на Моховой улице.



6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, все мероприятия на площадке будут посвящены поэту. С 12:00 до 18:00 рядом с шатром "Библиотека" любой желающий сможет принять участие в фотосессии "Похож ли я на Пушкина?" и сделать селфи в образе классика, примерив парик, цилиндр, плащ, перчатки и взяв в руки трость. В лектории на протяжении дня будут рассказывать о жизни и творчестве Пушкина, а также о времени, в котором он жил. Например, в 19:00 посетители лекции "Мода пушкинской эпохи" узнают все тонкости стиля первой трети XIX века, когда складывался образ русского денди.



Также 6 июня на фестивале состоится запуск портала



Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет в столице с 3 по 6 июня. Как сообщается на сайте столичной мэрии , гости московской площадки фестиваля смогут принять участие в бесплатной экскурсии по тургеневским местам, научиться писать гусиным пером и почитать книжные новинки на свежем воздухе.В этом году на Красной площади будет работать 12 тематических зон. Центром ее станет площадка возле здания Исторического музея, которая будет состоять из двух частей - "Библиотека" и "Амфитеатр". В шатре "Библиотека" заработают лекторий и летняя читальня. Гости смогут познакомиться с книжными новинками, принять участие в мастер-классах и послушать лекции о литературе. А в зоне "Амфитеатр" будут проходить спектакли и концерты: так, 5 июня в 20:45 состоится концерт "Музыка Вселенной", где исполнители сыграют на терменвоксе. Также на фестивале состоятся встречи с писателями и поэтами, музыкантами, актерами, кинопоказы, концерты, презентации книжных новинок и многое другое.В летней читальне можно будет отдохнуть за чтением более 400 книжных новинок, выбрать нужную книгу помогут библиотекари. В другой части читальни посетители смогут обсудить прочитанные книги и поучаствовать в бесплатных мастер-классах. 3 июня в 14:00 и 4 июня в 12:30 в шатре "Библиотека" состоится мастер-класс по каллиграфии. Его участников познакомят с историей развития каллиграфического письма и обучат написанию нескольких видов шрифтов: греческого, готического, русской скорописи и курсива. В 15:15 любители восточной культуры смогут познакомиться с китайской каллиграфией и написать иероглифы специальной кистью и тушью. 4 июня, также в 15:15 на практическом занятии "Книжная больница" все желающие смогут научиться простым способам реставрации книг. А 6 июня в 16:30 в летней читальне шатра состоится мастер-класс по письму гусиным пером.Кроме того, посетителей фестиваля ждет бесплатная пешеходная экскурсия по тургеневским местам Москвы: 3 июня в 12:00 у шатра "Библиотека" желающие отправятся на прогулку по центру города и узнают интересные факты из жизни писателя. Кроме того, экскурсантам расскажут о развитии драматического искусства в России, а также о центрах культурной и политической жизни Москвы. Участники узнают много интересного о Большом театре, где выступала Полина Виардо и здании Московского университета на Моховой улице.6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, все мероприятия на площадке будут посвящены поэту. С 12:00 до 18:00 рядом с шатром "Библиотека" любой желающий сможет принять участие в фотосессии "Похож ли я на Пушкина?" и сделать селфи в образе классика, примерив парик, цилиндр, плащ, перчатки и взяв в руки трость. В лектории на протяжении дня будут рассказывать о жизни и творчестве Пушкина, а также о времени, в котором он жил. Например, в 19:00 посетители лекции "Мода пушкинской эпохи" узнают все тонкости стиля первой трети XIX века, когда складывался образ русского денди.Также 6 июня на фестивале состоится запуск портала "Списанные книги" , где москвичи смогут найти уже списанные издания библиотек. Понравившуюся книгу можно будет забронировать, а потом прийти в библиотеку и бесплатно забрать домой. Бронь будет действовать в течение трех дней.



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