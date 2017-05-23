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Платный туалет заработал на станции метро "Библиотека имени Ленина" Сокольнической линии
29 мая 2017 г. | Время публикации 16:18 | Последние изменения 17:14
Рубрики: Метрополитен  
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Global Look Press
На станции "Библиотека имени Ленина" Сокольнической линии метро заработал платный туалет. Как передает корреспондент агентства "Москва", для нового туалета использована подсобная комната с системой вентиляции и видеонаблюдением. Таким образом, туалет не выделяется из общего дизайна станции. Стоимость входа в туалет составляет 60 рублей по карте "Тройка". На двери используется световой сигнал: "зеленый" - туалет свободен, "красный" - занят.

В дальнейшем метрополитен планирует установить 38 таких мобильных туалетных комплексов на станциях "Чкаловская", "Менделеевская", "Боровицкая", "Китай-город", "Третьяковская", "Сретенский бульвар", "ВДНХ", "Проспект Мира", "Комсомольская", "Киевская", "Краснопресненская", "Таганская", "Цветной Бульвар", "Сокольники", "Кропоткинская", "Парк Культуры", "Пушкинская", "Маяковская" и других. Модули планируется оснастить видеокамерами и тревожными кнопками.

Напомним, первый туалет в московском метро поставили в сентябре 2015 года на станции "Проспект Мира". Войти в него можно было по карте "Тройка", кабинка была оборудована вакуумным унитазом, рукомойником и сушилкой для рук. В ноябре того же года пилотный проект завершился, и туалет демонтировали.
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