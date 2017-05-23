Платный туалет заработал на станции метро "Библиотека имени Ленина" Сокольнической линии

18 января 2017 г. Около сорока платных туалетов появится на станциях метро в этом году

Туалеты планируется установить преимущественно на центральных станциях. Оплатить посещение можно будет в том числе с помощью карты "Тройка". Туалетные кабинки оснастят наружными камерами и тревожными кнопками.