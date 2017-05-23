Сильный ураган в столичном регионе привел к человеческим жертвам и обрушениям

29 мая 2017 г. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в столице, шторм повалил десятки деревьев

Москвичей ожидает сильный юго-западный ветер с порывами и дождь с грозой. Горожанам рекомендуют парковать авто подальше от деревьев и рекламных конструкций или оставлять машину в гараже. Непогода сохранится до утра 30 мая.