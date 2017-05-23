Сильный ураган в столичном регионе привел к человеческим жертвам и обрушениям

Одиннадцать человек погибли в Москве в результате урагана, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на неназванный источник.
Главное следственное управление СК по Москве пока подтверждает гибель семи человек. В самом СК сообщили, что в Москве и Подмосковье погибли не менее восьми человек.
"В результате ураганного ветра на северо-востоке, юго-западе и востоке Москвы произошло падение деревьев на проходящих мимо жителей. От полученных травм на месте происшествия погибли пять человек. Кроме того, в этот же день в результате сильного порыва ветра была повреждена конструкция остановки на Кировоградской улице, в результате чего пожилой мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия", - сообщается на сайте ГСУ СК по Москве.
ТАСС в экстренных службах столицы сообщили, что от упавшего дерева в районе ВДНХ погибла девушка, две женщины погибли в результате падения деревьев на Преображенской улице и в районе Измайлово. Еще одной жертвой урагана стал мужчина - на него упало дерево на Ломоносовском проспекте. В районе площади Джавахарлала Неру упало дерево и придавило насмерть человека, на Кировоградской улице порывом ветра вырвало остановку и отбросило ее в сторону пешеходов, один из которых скончался на месте.
Сорок человек обратились за медицинской помощью, сообщил в своем Twitter мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее сообщалось о 69 пострадавших. В Подмосковье, по предварительным данным, погиб один ребенок, 25 пострадали. В Раменском дерево упало на девочку, которая скончалась на месте. В Люберцах поваленные ветром деревья травмировали семь человек, в том числе троих детей. Они находятся в реанимации.
Шесть человек получили тяжелые травмы в Одинцовском районе Подмосковья. В Сергиевом-Посаде от стихии пострадали четыре человека, еще четверо госпитализированы в Красногорске с травмами, полученными от поваленных ветром деревьев. Два человека получили травмы из-за упавшего на их автомобиль дерева в Торбеевском районе Московской области.
На Донинском шоссе мужчина был госпитализирован с переломом ноги после того, как на него упала сорванная ветром остановка общественного транспорта. В деревне Зверково упавшее на рейсовый автобус дерево разбило окна и осколками травмировало глаза 81-летнего мужчину, он госпитализирован. В Щелково в результате удара молнии загорелся рейсовый автобус, информация о пострадавших уточняется.
По данным ГУ МЧС России по Московской области, в регионе повалено как минимум 300 деревьев. Из-за сильного ветра жители нескольких районов области остались без электричества, сообщили агентству "Москва" в пресс-службе ПАО "МОЭСК". Основной удар стихии пришелся на Истринский, Можайский и Наро-Фоминский районы. По данным Минэнерго, без электричества остаются около 18,3 тысячи человек в 102 населенных пунктах Московской области. Социально-значимые объекты были подключены к электроснабжению через передвижные электростанции по резервной схеме. В Москве на объектах в зоне ответственности МОЭСК ситуация штатная, специалисты перешли на усиленный режим работы.
Ураган может продлиться до вечера и принести до трети месячной нормы осадков, сообщили РИА "Новости" в столичном метеобюро. Там отметили, что к 21:00 стихия сместится за пределы Московской области. Из-за резкой сменой погоды в считанные минуты температура воздуха опустилась сразу на несколько градусов.
Прохождение холодного фронта сопровождается ливнем, местами с грозой, не исключен град. "Сильным ветром уже повалены деревья на юго-востоке, западе и в центре Москвы, на многих улицах упавшими деревьями повреждены автомобили, в некоторых районах сорваны легкие рекламные щиты", – сообщили ТАСС в экстренных службах столицы.
Соцсети заполонили фото и видео последствий урагана в Москве. Сильный ветер, достигавший 16 метров в секунду и выше, срывал обшивку с крыш, валил рекламные щиты, остановки и деревья. Некоторые сообщают о "летающих" гаражах-ракушках. На Новорижском шоссе от порыва ветра рухнула "энергетическая" пирамида, построенная в 1999 году по инициативе и на средства инженера Александра Голода.
Пирамида была построена из светопропускающих стеклопластиковых конструкций на деревянном каркасе. Голод утверждает, что его пирамиды якобы преобразуют или накапливают "биоэнергию", обладая лечебными свойствами. Внутри пирамиды на Новой Риге находилась площадка для медитации и магазин сувениров. Комиссия РАН по борьбе с лженаукой в 2009 году объявила Голода мошенником.
Незначительные повреждения получила кровля здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38. Несколько поваленных сосен заблокировали выезд представительских автомобилям с парковки подмосковной резиденции премьер-министра России Дмитрия Медведева в Горки-9, сообщает корреспондент РИА "Новости". Резиденцию не могут покинуть представители испанского бизнеса и журналисты, которые прибыли в Горки-9 для участия в совещании.
В районе улицы Верхние Поля обрушился башенный кран, сообщают "Известия" со ссылкой на очевидцев. В районе Щукино упало несколько старых тополей и дорожных знаков. С крыши концертного зала имени П.И. Чайковского сорвало куски обшивки, которые упали на тротуар и проезжую часть Тверской улицы.
По словам очевидцев, на Первомайской улице снесло детскую площадку и повалило горку. Жители района Печатники стали свидетелями того, как порывами ветра разбросало мусорные контейнеры. На Зубовском бульваре часть ограждения упала на припаркованный автомобиль. На Дубнинской улице в районе дома 71 дерево заблокировало проезжую часть. Несколько деревьев упало на Минском шоссе в районе Одинцово. По данным очевидцев, повреждены несколько автомобилей.
Около 150 человек обратились в страховые компании, большинство обращений связано с упавшими на машины деревьями и конструкциями. В пресс-службе Российского союза автостраховщиков напомнили, что полис ОСАГО не действует в случае стихийных бедствий. "Эти случаи относятся только к КАСКО, если это предусмотрено условиями договора со страховщиком. Риск - падение предметов - относится к стихийным бедствиям. В этом случае пострадавший должен будет предоставить справку из Гидрометцентра о стихии", - пояснили в пресс-службе союза.
Ураган повлиял на движение транспорта. Из-за падения дерева было нарушено движение поездов на Филёвской линии метро. Затруднено движение аэроэкспрессов во "Внуково" и обратно, сообщается на сайте РЖД. Дерево упало на контактную сеть и устройство, отвечающее за регулировку движения поездов в автоматическом режиме. На место прибыли аварийно-восстановительные бригады.
Пригородные поезда МЖД ходят с увеличенным интервалом. Из-за поваленных деревьев затруднено движение на Ярославском, Горьковском, Белорусском, Киевском и Рижском направлениях, говорится на сайте МЖД. Затруднения наблюдаются и на дорогах. За последние два часа в экстренные службы поступило более 150 обращений о поваленных деревьях, конструкциях, поврежденных автомобилях.
"Сотрудники УГИБДД Москвы ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения и незамедлительное реагирование на образовавшиеся в связи с погодными условиями затруднения в движении автотранспорта", - сообщили в столичной Госавтоинспекции. Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения, держать безопасную дистанцию между автомобилями. "Московский паркинг" просит заранее выбирать места для парковки.
По данным Гидрометцентра России, к ночи в столице местами может выпасть до 12 мм осадков или 23,5% месячной нормы, которая в мае составляет 51 мм. Вероятность сильных дождей с грозами оценивается в 88%. Ожидаются порывы ветра до 17-22 метров в секунду. Гидрометцентр продлил желтый уровень опасности погоды до 30 мая.
Во вторник ночью атмосферный фронт продолжит оказывать влияние на погоду. Ожидается дождь, местами сильный, с грозой и порывами ветра до 13-18 метров в секунду. В Москве будет 12-14 градусов, по области 10-15 градусов. Днем местами пройдет небольшой дождь, максимальная температура 17-19 в столице и 15-20 градусов в Подмосковье.
Столичные аэропорты несмотря на непогоду работают штатно, задержки рейсов с ураганом не связаны, сообщили "Интерфаксу" в авиадиспетчерских службах московской воздушной зоны. Командиры воздушных судов при взлете и посадке учитывают текущие метеоусловия, при этом столичные аэропорты могут работать независимо от погодных условий, отмечают авиадиспетчеры.
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