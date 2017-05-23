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СМИ: пассажиры устроили бунт в аэропорту "Домодедово" из-за массовых задержек рейсов
29 мая 2017 г. | Время публикации 10:58 | Последние изменения 11:47
Рубрики: Общество  
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Global Look Press
В ночь на 29 мая туристы перекрыли один из залов аэропорта "Домодедово" и заблокировали информационные стойки. Как передает ТАСС, люди не могут улететь в Краснодар, Махачкалу, Симферополь, Ларнаку, на турецкие направления. Время задержек различных рейсов составляет от 2 до 13 часов.

Как пишут сами пассажиры в соцсетях, причиной стали массовые задержки рейсов компании ВИМ-Авиа на внутренних и международных линиях. По словам пассажиров, ни помощи, ни информации от представителей компании они не получили. Лишь немногих на эту ночь устроили в гостинице. Остальным, в том числе семьям с детьми, пришлось ночевать в аэропорту.

Людям раздали воду и талоны на питание, при этом в "ВИМ-Авиа" предлагают людям самим покупать себе новые билеты и не комментируют задержки рейсов. Как удалось узнать пассажирам, причиной многочисленных задержек стала поломка одного из самолетов.
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