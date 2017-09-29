Знаменитому дому-цилиндру Мельникова в Москве обещают "образцовую" реставрацию под наблюдением Рубрики: Архитектура

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"Общий принцип - сохранение авторских решений, консервация всего подлинного, по возможности исправление ошибок реставраций 90-х годов, а главное - сохранение мемориальной основы этого места. <...> мы хотели бы создать образцовый пример подхода к сохранению и реставрации памятника XX века.", - цитирует Кузнецова



Перед реставрацией, в конце 2018 года, в доме пройдет углубленное обследование, после чего будет создана программа сохранения памятника с участием российских и зарубежных специалистов. Это будет "единый точный документ, который расскажет нам и миру о состоянии памятника, без каких либо спекуляций", сообщила директор Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева Елизавета Лихачева. За процессом реставрации будет наблюдать специально созданный Международный комитет во главе с профессором Жан-Луи Коэном.



Выдающийся архитектор Константин Мельников построил дом-цилиндр в Кривоарбатском переулке для себя и своей семьи в 1927-29 годах. Постройка уникальна не только своей архитектурой, но и тем, что власти на закате НЭПа в принципе разрешили построить одному человеку частный дом в центре Москвы. После смерти архитектора потомки не смогли договориться между собой о праве наследования, дело продолжается до сих пор.



Душеприказчицей и хранительницей дома вплоть до 2014 года была внучка Мельникова Екатерина Каринская. Все это время здание было недоступно для посещения, полноценный ремонт не проводился. Повредили ему и арбатские



В 2014 году Каринскую и ее мужа принудительно выселили из дома-памятника. Теперь он находится в ведении Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева. Туда Реставрацию знаменитого дома Мельникова в Кривоарбатском переулке планируется начать в 2019 году. После этого авангардистский памятник архитектуры будет претендовать на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщил директор музея Константина и Виктора Мельниковых Павел Кузнецов."Общий принцип - сохранение авторских решений, консервация всего подлинного, по возможности исправление ошибок реставраций 90-х годов, а главное - сохранение мемориальной основы этого места. <...> мы хотели бы создать образцовый пример подхода к сохранению и реставрации памятника XX века.", - цитирует Кузнецова "Интерфакс" Перед реставрацией, в конце 2018 года, в доме пройдет углубленное обследование, после чего будет создана программа сохранения памятника с участием российских и зарубежных специалистов. Это будет "единый точный документ, который расскажет нам и миру о состоянии памятника, без каких либо спекуляций", сообщила директор Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева Елизавета Лихачева. За процессом реставрации будет наблюдать специально созданный Международный комитет во главе с профессором Жан-Луи Коэном.Выдающийся архитектор Константин Мельников построил дом-цилиндр в Кривоарбатском переулке для себя и своей семьи в 1927-29 годах. Постройка уникальна не только своей архитектурой, но и тем, что власти на закате НЭПа в принципе разрешили построить одному человеку частный дом в центре Москвы. После смерти архитектора потомки не смогли договориться между собой о праве наследования, дело продолжается до сих пор.Душеприказчицей и хранительницей дома вплоть до 2014 года была внучка Мельникова Екатерина Каринская. Все это время здание было недоступно для посещения, полноценный ремонт не проводился. Повредили ему и арбатские стройки по соседству . В результате дом Мельникова попал в список ста памятников мировой культуры под угрозой уничтожения. Так как здание находится в частной собственности и доли в нем принадлежат разным лицам, государство не могло начать реставрацию за счет бюджета. Найти другие источники финансирования тоже не удавалось.В 2014 году Каринскую и ее мужа принудительно выселили из дома-памятника. Теперь он находится в ведении Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева. Туда водят экскурсии по предварительному онлайн-бронированию, но записаться непросто: в каждую группу входит не более пяти человек, и билеты раскупаются мгновенно.



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