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Москвичка, пытавшаяся оспорить штраф за парковку в 320 тысяч, признала свою ошибку
29 сентября 2017 г. | Время публикации 12:12 | Последние изменения 12:13
Рубрики: Автотранспорт  
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Moscow-Live.ru
Москвичка Анна Назарова, получившая 320 тысяч рублей штрафа за неправильную парковку, признала свою ошибку в оформлении резидентного разрешения. Об этом она сообщила ТАСС. Ранее автомобилистка пыталась оспорить штрафы в суде, так как была уверена, что оплатила разрешение на парковку у дома. В "Московском паркинге" заявили, что она по ошибке повторно оплатила прошлогоднее разрешение. При этом о начисленных штрафах Назарова узнала только через полгода, так как они не отображались в личном кабинете.

В 2015 году москвичка сменила коммуналку в Дорогомилово на квартиру в том же районе и оформила резидентное разрешение на парковку по новому адресу. В апреле 2016 года она внесла плату повторно, а в мае начали приходить первые штрафы. Назарова узнала о них только в декабре. В "Московском паркинге" не смогли объяснить, почему данные о штрафах не появлялись на портале, но сказали, что как раз в мае на сайте произошел сбой.

Там также объяснили, что автомобилистка внесла деньги за разрешение на 2015-2016 годы, а не за 2016-2017-й. Дорогомиловский районный суд встал на сторону "Московского паркинга". "Фактически я оплачивала прошлогоднее резидентное разрешение, которое уже было недействительно на момент переезда. В этом моя ошибка", - признала Назарова в беседе с ТАСС.

Придется ли автомобилистке платить крупный штраф, не сообщается. В департаменте транспорта решили провести проверку. "Мы планируем пригласить автомобилистку для выяснения всех деталей. Отметим, что во всех спорных ситуациях всегда проводятся проверки, а решения принимаются в пользу автомобилистов", - отметили в ведомстве.
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