В Тверском районе вместо детской площадки жители получили "недодел" со строительным мусором и ямами (ФОТО) Рубрики: Городская инфраструктура

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По ее словам, раньше в этом месте располагался сквер, однако затем власти пообещали его благоустроить, разместив там детскую площадку. "Детская площадка не случилась. Открытые люки и ямы не огорожены уже третий месяц. Дети бегают рядом с опаснейшими местами. Удобно теперь собираться полиции, дворникам и прочим элементам", - посетовала москвичка.



На опубликованных ей фотографиях можно наблюдать залежи строительного мусора и горы из неиспользованного бордюрного камня и мешков с цементом. Единственный безопасный участок детской площадки представляет собой разровненный и покрытый асфальтом прямоугольник, на котором не установлено никаких конструкций для развлечения детей.







Жители Тверского района в центре Москвы уже на протяжении трех месяцев вынуждены гулять между открытыми канализационными люками из-за того, что благоустроители благополучно забыли завершить работы во дворе дома на пересечении Петровского бульвара и 3-го Колобовского проезда. Об этом рассказала жительница столицы Галина Шмидт в сообществе "Моя улица" в Facebook По ее словам, раньше в этом месте располагался сквер, однако затем власти пообещали его благоустроить, разместив там детскую площадку. "Детская площадка не случилась. Открытые люки и ямы не огорожены уже третий месяц. Дети бегают рядом с опаснейшими местами. Удобно теперь собираться полиции, дворникам и прочим элементам", - посетовала москвичка.На опубликованных ей фотографиях можно наблюдать залежи строительного мусора и горы из неиспользованного бордюрного камня и мешков с цементом. Единственный безопасный участок детской площадки представляет собой разровненный и покрытый асфальтом прямоугольник, на котором не установлено никаких конструкций для развлечения детей.



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