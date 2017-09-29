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В Тверском районе вместо детской площадки жители получили "недодел" со строительным мусором и ямами (ФОТО)
29 сентября 2017 г. | Время публикации 19:12 | Последние изменения 19:13
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
Жители Тверского района в центре Москвы уже на протяжении трех месяцев вынуждены гулять между открытыми канализационными люками из-за того, что благоустроители благополучно забыли завершить работы во дворе дома на пересечении Петровского бульвара и 3-го Колобовского проезда. Об этом рассказала жительница столицы Галина Шмидт в сообществе "Моя улица" в Facebook.

По ее словам, раньше в этом месте располагался сквер, однако затем власти пообещали его благоустроить, разместив там детскую площадку. "Детская площадка не случилась. Открытые люки и ямы не огорожены уже третий месяц. Дети бегают рядом с опаснейшими местами. Удобно теперь собираться полиции, дворникам и прочим элементам", - посетовала москвичка.

На опубликованных ей фотографиях можно наблюдать залежи строительного мусора и горы из неиспользованного бордюрного камня и мешков с цементом. Единственный безопасный участок детской площадки представляет собой разровненный и покрытый асфальтом прямоугольник, на котором не установлено никаких конструкций для развлечения детей.



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