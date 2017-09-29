NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
29
сентября
pda
Поиск
Архив

В Москве начали включать отопление
29 сентября 2017 г. | Время публикации 08:50 | Последние изменения 12:41
Рубрики: Коммунальное хозяйство  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
В Москве начали подавать тепло в жилые дома и социальные объекты, сообщается на сайте "Московской объединенной энергетической компании" (ПАО "МОЭК"). Вслед за жилыми домами и соцобъектами тепло придет на промышленные предприятия и в офисные здания. Соответствующее поручение накануне дал столичный мэр Сергей Собянин.

По постановлению правительства России отопление включают, когда в течение пяти суток средняя температура воздуха опускается ниже плюс 8 градусов. В столице этот порог пока не достигнут, но от москвичей поступают жалобы, отметил мэр в эфире телеканала "ТВ Центр". Собянин обещал, что тепло начнут подавать уже в четверг вечером, но в пятницу многие горожане продолжают интересоваться, когда в квартирах станет тепло.

По словам пользователей, в единой справочной говорят, что никакого распоряжения по пуску тепла не было, и заявки от жителей по теплоснабжению не принимаются. В то же время жители ряда районов подтверждают, что батареи уже стали теплыми. В МОЭК сообщили, что справочную информацию по вопросам отопления жители столицы могут получить в управляющих компаниях. Если горячая вода вытекает на поверхность или идет сильный пар, нужно звонить на горячую линию "МОЭК": 8 (495) 539-59-59.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон в Москве начнется не раньше октября. В прошлом году из-за холодов отопление в домах тоже включили раньше срока, в сентябре. Завершился сезон позже обычного - в середине мая. В начале мая отопление в домах выключили, но в столице долго сохранялась холодная погода и даже заморозки, поэтому тепло в дома вернули. Из-за погоды также был смещен график профилактического отключения горячей воды.

В августе многие горожане получили уведомления о перерасчете платы за отопление из-за того, что сезон продлился дольше. В соцсетях предупреждали, что это незаконно - по правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в жилых домах, перерасчет платы за отопление проводится в первом квартале года, следующего за расчетным.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Отопительный сезон в столице пообещали начать в октябре
28 сентября 2017 г.
Отопительный сезон в столице пообещали начать в октябре
В пресс-службе МОЭК заявили, что отопительная система Москвы полностью готова к сезону, и начала отопительного сезона ждут со дня на день. Необходимых для этого значений температуры ждут в ближайшие дни.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
29.09.2017   15:28
6
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 29 сентября 2017 г. // Последняя новость 13:54
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>