В Москве начали включать отопление Рубрики: Коммунальное хозяйство

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По постановлению правительства России отопление включают, когда в течение пяти суток средняя температура воздуха опускается ниже плюс 8 градусов. В столице этот порог пока не достигнут, но от москвичей поступают жалобы, отметил мэр в эфире телеканала "ТВ Центр". Собянин обещал, что тепло начнут подавать уже в четверг вечером, но в пятницу многие горожане продолжают интересоваться, когда в квартирах станет тепло.



, в единой справочной говорят, что никакого распоряжения по пуску тепла не было, и заявки от жителей по теплоснабжению не принимаются. В то же время жители ряда районов подтверждают, что батареи уже стали теплыми. В МОЭК сообщили, что справочную информацию по вопросам отопления жители столицы могут получить в управляющих компаниях. Если горячая вода вытекает на поверхность или идет сильный пар, нужно звонить на горячую линию "МОЭК": 8 (495) 539-59-59.



Ранее сообщалось, что отопительный сезон в Москве начнется



В августе многие горожане получили уведомления о перерасчете платы за отопление из-за того, что сезон продлился дольше. В соцсетях предупреждали, что это В Москве начали подавать тепло в жилые дома и социальные объекты, сообщается на сайте "Московской объединенной энергетической компании" (ПАО "МОЭК"). Вслед за жилыми домами и соцобъектами тепло придет на промышленные предприятия и в офисные здания. Соответствующее поручение накануне дал столичный мэр Сергей Собянин.По постановлению правительства России отопление включают, когда в течение пяти суток средняя температура воздуха опускается ниже плюс 8 градусов. В столице этот порог пока не достигнут, но от москвичей поступают жалобы, отметил мэр в эфире телеканала "ТВ Центр". Собянин обещал, что тепло начнут подавать уже в четверг вечером, но в пятницу многие горожане продолжают интересоваться, когда в квартирах станет тепло. По словам пользователей , в единой справочной говорят, что никакого распоряжения по пуску тепла не было, и заявки от жителей по теплоснабжению не принимаются. В то же время жители ряда районов подтверждают, что батареи уже стали теплыми. В МОЭК сообщили, что справочную информацию по вопросам отопления жители столицы могут получить в управляющих компаниях. Если горячая вода вытекает на поверхность или идет сильный пар, нужно звонить на горячую линию "МОЭК": 8 (495) 539-59-59.Ранее сообщалось, что отопительный сезон в Москве начнется не раньше октября . В прошлом году из-за холодов отопление в домах тоже включили раньше срока, в сентябре. Завершился сезон позже обычного - в середине мая. В начале мая отопление в домах выключили, но в столице долго сохранялась холодная погода и даже заморозки, поэтому тепло в дома вернули . Из-за погоды также был смещен график профилактического отключения горячей воды.В августе многие горожане получили уведомления о перерасчете платы за отопление из-за того, что сезон продлился дольше. В соцсетях предупреждали, что это незаконно - по правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в жилых домах, перерасчет платы за отопление проводится в первом квартале года, следующего за расчетным.



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