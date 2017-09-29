С проспекта Мира без предупреждения убрали реверсивную полосу

На проспекте Мира перестала действовать реверсивная полоса, сообщают
пользователи Facebook. Вместо нее нарисована двойная сплошная линия разметки. Списать это на оплошность рабочих нельзя: в местах, где есть левые повороты, появляется дополнительная полоса для тех, кому необходимо уйти с проспекта Мира, отмечает сайт "За рулем"
.
В департаменте транспорта Москвы, куда издание обратилось за комментарием, удивились, что реверсивная полоса пропала. В Центре организации дорожного движения не смогли оперативно дать комментарий. Автомобилисты в соцсетях пишут, что были неприятно удивлены новой разметкой, так как времени на дорогу стало уходить больше, и выразили недовольство очередной тратой бюджетных денег впустую. Другие, напротив, одобрили закрытие реверсивной полосы, указав на пробки и частые аварии.
Реверсивная полоса на проспекте Мира открылась
в 2012 году. Движение по ней регулировалось в автоматическом режиме в зависимости от загруженности трассы. Позже на полосе установили камеры фиксации нарушений. В 2014 году СМИ сообщали, что реверсивные полосы в столице могут убрать
: в мэрии якобы были недовольны их работой и считали, что "реверсивки" негативно влияют на дорожную ситуацию.