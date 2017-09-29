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С проспекта Мира без предупреждения убрали реверсивную полосу
29 сентября 2017 г. | Время публикации 10:22 | Последние изменения 11:44
Рубрики: Автотранспорт  
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Moscow-Live.ru
На проспекте Мира перестала действовать реверсивная полоса, сообщают пользователи Facebook. Вместо нее нарисована двойная сплошная линия разметки. Списать это на оплошность рабочих нельзя: в местах, где есть левые повороты, появляется дополнительная полоса для тех, кому необходимо уйти с проспекта Мира, отмечает сайт "За рулем".

В департаменте транспорта Москвы, куда издание обратилось за комментарием, удивились, что реверсивная полоса пропала. В Центре организации дорожного движения не смогли оперативно дать комментарий. Автомобилисты в соцсетях пишут, что были неприятно удивлены новой разметкой, так как времени на дорогу стало уходить больше, и выразили недовольство очередной тратой бюджетных денег впустую. Другие, напротив, одобрили закрытие реверсивной полосы, указав на пробки и частые аварии.

Реверсивная полоса на проспекте Мира открылась в 2012 году. Движение по ней регулировалось в автоматическом режиме в зависимости от загруженности трассы. Позже на полосе установили камеры фиксации нарушений. В 2014 году СМИ сообщали, что реверсивные полосы в столице могут убрать: в мэрии якобы были недовольны их работой и считали, что "реверсивки" негативно влияют на дорожную ситуацию.

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