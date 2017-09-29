С проспекта Мира без предупреждения убрали реверсивную полосу

15 мая 2014 г. В столице могут ликвидировать все реверсивные полосы

В столичной мэрии высказывают недовольство работой реверсивных полос и выступают за их частичную или полную ликвидацию, так как это ухудшает транспортную ситуацию в городе. С чиновниками согласны и некоторые эксперты.