"Благоустроители" устроили очередной набег на Жулебинский лес

В пятницу утром на территории, прилегающей к Жулебинскому лесу, снова появилась строительная техника. При виде местных жителей, выступивших в защиту природного заказника, представители подрядчика и рабочие разбежались, сообщается
на сайте московского отделения КПРФ. Подобная ситуация в Жулебинском лесу уже возникала в июле этого года: тогда строители успели нанести значительный ущерб
.
"Мы с активистами были на месте с самого утра. Пытались получить хоть какие-то документы от подрядчика. Особый статус указанных территорий не позволяет проводить работы без согласования проекта и проведения экспертиз. Если проект благоустройства не проходил соответствующих экспертиз, то его реализация представляет опасность экосистеме", - заявил депутат Мосгордумы Андрей Клычков.
По его словам, по факту произошедшего уже поданы жалобы в природоохранную прокуратуру, департамент природопользования, департамент капремонта, а также в Объединение административно-технических инспекций города (ОАТИ). "Мы ждем оперативной реакции на незаконные действия подрядчика и привлечение его к ответственности", - добавил Клычков.
В прошлый раз строители, не имея на то никаких законных оснований, начали огораживать территорию заказника. Инициативная группа горожан вместе с местными жителями заставила рабочих вывести технику и демонтировать заборы и бытовки, однако следы их пребывания остались там надолго.
Отметим, что Жулебинский лес несколько лет назад получил статус особо охраняемой природной территории, но, как показала практика, наделение леса этим статусом оказалось лишь формальностью: власти вскоре анонсировали, что собираются превратить естественные тропинки в искусственное покрытие, луга покрыть плиткой, а лес - плавно уничтожить вопреки воле москвичей. Активисты опасаются, что вслед за благоустроителями в Жулебинском лесу объявятся девелоперы, поскольку заказник теоретически может попасть в масштабную программу
застройки вдоль МКАД.