"Благоустроители" устроили очередной набег на Жулебинский лес

14 июля 2017 г. В жилые комплексы, которые появятся вдоль МКАД, будут заселять участников реновации

В мэрии продолжают утверждать, что москвичей будут переселять исключительно внутри района. Тот факт, что в столице есть районы, границы которых выходят за МКАД, власти предпочитают не озвучивать.