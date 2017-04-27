В Москве 1 мая перекроют несколько улиц из-за праздничных демонстраций Праздники Рубрики: Автотранспорт

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы



С 11:00 до 15:00 движение будет перекрыто на Калужской площади, улицах Большой Якиманке, Большой Полянке, Моховой, Малом и Большом Каменных мостах, Охотном ряду и Театральной площади. Кроме того, с 13:00 до 14:40 автомобилисты не смогут проехать на участках по улице Заморенова и Трехгорный Вал, а с 13:00 до 15:00 будут перекрыты улицы Маршала Бирюзова и Маршала Василевского.



Запускать движение будут по мере прохождения колонн на демонстрациях. На нескольких столичных улицах 1 мая перекроют движение для проведения демонстраций, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информационный центр городского транспортного комплекса. Столичные власти одобрили на понедельник проведение как минимум пяти подобных мероприятий, в том числе от Федерации независимых профсоюзов.С 11:00 до 15:00 движение будет перекрыто на Калужской площади, улицах Большой Якиманке, Большой Полянке, Моховой, Малом и Большом Каменных мостах, Охотном ряду и Театральной площади. Кроме того, с 13:00 до 14:40 автомобилисты не смогут проехать на участках по улице Заморенова и Трехгорный Вал, а с 13:00 до 15:00 будут перекрыты улицы Маршала Бирюзова и Маршала Василевского.Запускать движение будут по мере прохождения колонн на демонстрациях.



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