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В Москве 1 мая перекроют несколько улиц из-за праздничных демонстраций
30 апреля 2017 г. | Время публикации 14:56
Рубрики: Автотранспорт, Праздники  
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Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
На нескольких столичных улицах 1 мая перекроют движение для проведения демонстраций, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информационный центр городского транспортного комплекса. Столичные власти одобрили на понедельник проведение как минимум пяти подобных мероприятий, в том числе от Федерации независимых профсоюзов.

С 11:00 до 15:00 движение будет перекрыто на Калужской площади, улицах Большой Якиманке, Большой Полянке, Моховой, Малом и Большом Каменных мостах, Охотном ряду и Театральной площади. Кроме того, с 13:00 до 14:40 автомобилисты не смогут проехать на участках по улице Заморенова и Трехгорный Вал, а с 13:00 до 15:00 будут перекрыты улицы Маршала Бирюзова и Маршала Василевского.

Запускать движение будут по мере прохождения колонн на демонстрациях.
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Понедельник, 1 мая 2017 г. // Последняя новость 30 апреля 2017 г. 19:22
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