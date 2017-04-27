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30 апреля стал самым теплым днем с начала года, близок исторический рекорд
30 апреля 2017 г. | Время публикации 16:07 | Последние изменения 16:27
Рубрики: Погода  
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Главная московская метеостанция на ВДНХ зафиксировала, что температура воздуха к 15:00 воскресенья достигла отметки в 24,4 градуса выше нуля, что делает 30 апреля самым теплым днем с начала текущего года, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро. Предыдущий температурный максимум для 2017-го года был зафиксирован накануне - 24 градуса.

Между тем не исключено, что в воскресенье падет исторический рекорд дня, который был установлен для 30 апреля в 1969 году - 24,7 градуса. Будет ли обновлен рекорд, станет известно позже, но уже очевидно, что температура воздуха подобралась к аномальным значениям крайне близко.
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Понедельник, 1 мая 2017 г. // Последняя новость 30 апреля 2017 г. 19:22
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