Реновация в Москве может обернуться уничтожением жилых кварталов эпохи конструктивизма

Жилой квартал 1920-х годов на Дубровке оказался в опасности в связи с законопроектом о "реновации". Местный градостроительный ансмабль имеет статус выявленного объекта культурного наследия, однако на недавней встрече главы управы с населением была показана карта района, на которой все дома поселка выделены как предполагаемые под снос, рассказала основательница Центра авангарда Александра Селиванова на своей странице в Facebook
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Как уточняет издание The Art Newspaper
, сегодня в Москве существует примерно 26 комплексов жилых домов 1920-1930-х годов. В единый реестр объектов культурного наследия, кроме Дубровки, внесены здания Хавско-Шаболовского жилого комплекса, жилых поселков Дангауэровка и Преображенское.
Жильцы Хавско-Шаболовского жилого комплекса сообщают, что управу района буквально осаждают жители, которые протестуют против возможного сноса. Горожане отмечают, что списков пока нет, но власти "явно намекают" на грядущее уничтожение исторических домов. На это указывает и формулировка в законопроекте о "реновации", где говорится о домах, "аналогичных по конструктивным характеристикам" зданиям "первого периода индустриального домостроения".
"Конструктивистские жилмассивы Москвы - это образцы новаторской архитектуры, невероятного индустриального и архитектурного рывка, который осуществил СССР в 1920–1930-е годы. Эти кварталы едут смотреть иностранные туристы, это один из брендов города. Во Франкфурте, Штутгарте, Лионе подобные кварталы 1920-х годов бережно реставрируются и включаются в туристические маршруты. Материал, из которого построены эти дома, - кирпич - выдерживает столетия. Ни с хрущевками, ни с неудобными по планировкам сталинками их нельзя сравнить, не говоря уж о современных неэлитных панельках, в которые планируют переселять жертв реновации", - заявила Селиванова.
Напомним, летом прошлого года в Москве был уничтожен
конструктивистский квартал "Погодинская". Примечательно, что в ноябре 2012 года Комиссия по градостроительной деятельности мэрии Москвы приняла единогласное решение о сохранении поселка, но в 2015 году ОАТИ выдало ордер на снос комплекса. "Нельзя громогласно объявлять о сохранении исторических зданий "учитывая историко-архитектурную ценность", а потом по-тихому подписывать ордер на снос в надежде, что о "градозащитном" триумфе московского правительства трехлетней давности никто не вспомнит", - возмущались тогда градозащитники.