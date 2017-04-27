Реновация в Москве может обернуться уничтожением жилых кварталов эпохи конструктивизма

6 июня 2016 г. Застройщик начал снос конструктивистского квартала на Погодинской

При попытке остановить снос зданий, которые власти ранее обязывались сохранить, пострадали два муниципальных депутата района Хамовники. По некоторым данным, на защитников конструктивистского квартала могла напасть охрана подрядчика.