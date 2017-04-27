]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
30
апреля
pda
Поиск
Архив

Теплоход сел на мель под Новоспасским мостом в центре Москвы
30 апреля 2017 г. | Время публикации 11:15
Рубрики: Происшествия  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Теплоход с пассажирами сел на мель под Новоспасским мостом в центре Москвы. Прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные подразделения в целях безопасности эвакуировали с теплохода около 60 пассажиров на берег, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС.

Как отметили в ведомстве, инцидент произошел накануне вечером: информация о ЧП поступила дежурным Центра управления в кризисных ситуациях примерно в 17:00. В результате происшествия никто не пострадал, а судно в течение получаса удалось снять с мели.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
30.04.2017   14:51
2
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Воскресенье, 30 апреля 2017 г. // Последняя новость 13:14
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>