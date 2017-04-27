Фестиваль "Времена и эпохи" впервые пройдет на столичных бульварах Рубрики: Развлечения

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"Раньше этот фестиваль проходил всего на нескольких площадках, а парк "Коломенское" был основной площадкой. На сегодняшний день это уже более 30 локаций по всему городу, огромное количество реконструкторов примут участие", - сказал Немерюк. Уже ведется подготовка к фестивалю: на Чистопрудном бульваре возведут декорации Севастополя конца XIX века, а на Петровском бульваре расположится площадка с игрушечными солдатиками, с которыми можно будет поиграть. А в середине мая в метро появится брендированный поезд "Времена и Эпохи", где каждый вагон будет посвящен отдельной эпохе. Во время фестиваля там будут ездить реконструкторы в костюмах, стилизованных под разные эпохи.



Как пояснил руководитель Агентства исторических реконструкций "Ратоборцы" Алексей Овчаренко, на участие в фестивале поступило уже более трех тысяч заявок от реконструкторов, всего же их ожидается около шести тысяч. "В Австралии есть ребята, которые уже пять лет занимаются реконструкцией истории Московского царства XVII века. Сидят у себя в Сиднее, читают в интернете статьи, книги выписывают из русских библиотек. Для них это возможность приехать в Москву и посмотреть на крупнейшую битву XVII века, которая будет проходить в Коломенском 11 июня", - отметил Овчаренко. В следующем же году в рамках фестиваля ожидается запуск регаты исторических судов с ладьями, дракарами и небольшими лодками, которые ходили по Москве-реке в середине и конце XIX века. Фестиваль "Времена и эпохи" в этом году пройдет на городских улицах и бульварах, к его открытию в метро запустят брендированный поезд. Как сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, которого цитирует агентство "Москва" , число площадок фестиваля увеличится до 30. Фестиваль "Времена и эпохи. Собрание" будет проходить в Москве с 1 по 12 июня и затронет эпохи от V века до нашей эры до XX века."Раньше этот фестиваль проходил всего на нескольких площадках, а парк "Коломенское" был основной площадкой. На сегодняшний день это уже более 30 локаций по всему городу, огромное количество реконструкторов примут участие", - сказал Немерюк. Уже ведется подготовка к фестивалю: на Чистопрудном бульваре возведут декорации Севастополя конца XIX века, а на Петровском бульваре расположится площадка с игрушечными солдатиками, с которыми можно будет поиграть. А в середине мая в метро появится брендированный поезд "Времена и Эпохи", где каждый вагон будет посвящен отдельной эпохе. Во время фестиваля там будут ездить реконструкторы в костюмах, стилизованных под разные эпохи.Как пояснил руководитель Агентства исторических реконструкций "Ратоборцы" Алексей Овчаренко, на участие в фестивале поступило уже более трех тысяч заявок от реконструкторов, всего же их ожидается около шести тысяч. "В Австралии есть ребята, которые уже пять лет занимаются реконструкцией истории Московского царства XVII века. Сидят у себя в Сиднее, читают в интернете статьи, книги выписывают из русских библиотек. Для них это возможность приехать в Москву и посмотреть на крупнейшую битву XVII века, которая будет проходить в Коломенском 11 июня", - отметил Овчаренко. В следующем же году в рамках фестиваля ожидается запуск регаты исторических судов с ладьями, дракарами и небольшими лодками, которые ходили по Москве-реке в середине и конце XIX века.



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