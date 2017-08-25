Дептранс обвинили в захламлении исторических улиц Москвы дорожными знаками

Подведомственное столичному департаменту транспорта учреждение "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) разместило на своей странице в Facebook публикацию о Лялиной площади - самой маленькой в городе. В сообщении ведомства эта площадь описывается как знаковая для Москвы достопримечательность, однако реальное отношение властей к этому месту совсем иное: сейчас она без видимых на то причин изуродована десятком ненужных дорожных знаков. Муниципальный депутат Евгений Будник в своем блоге
отмечает, что ситуация на Лялиной площади - лишь один из многочисленных примеров того, как дептранс своими действиями портит облик города.
В советские времена эта площадь выглядела как небольшой участок земли с газоном и растительностью, по краям которого тянулась пешеходная зона. В начале 2000-х ситуация там резко ухудшилась - площадь залили асфальтом, из-за чего она превратилась в стоянку для автомобилей посреди улицы. Спустя несколько лет уже новые московские власти решили провести там благоустройство и вернули ей симпатичный вид, но продержался он недолго.
"Несмотря на наличие шести светофоров, зебр и других разметок, практически полного отсутствия интенсивного движения, одностороннего движения на всех этих переулках, департамент транспорта решил всю площадь утыкать дорожными знаками, как на автомагистрали. Как же мы до этого обходились без такого количества дорожных знаков? Тот случай, когда хотели как лучше, а получилось как всегда", - констатировал Будник.
Аналогичную "красоту" можно наблюдать на Неглинной улице, где на участке в несколько десятков метров появилось столько дорожных знаков, что города за ними практически не видно. "Помню, мэр Москвы Сергей Собянин в начале своего правления гордился тем, что очистил город от рекламного мусора и открыл нам исторический облик. Но теперь мы получили другой мусор", - заключил муниципальный депутат.