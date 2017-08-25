Дептранс обвинили в захламлении исторических улиц Москвы дорожными знаками

29 августа 2017 г. Власти Москвы два года не могут организовать движение по правилам на участке дороги в сотню метров

Осенью 2015 года дептранс разрешил парковку под знаком "Стоянка запрещена" с 20:00 до 08:00 возле двух домов в Ковровом переулке в центре Москвы. С тех пор дорожные службы так и продолжают путаться в знаках и разметке.