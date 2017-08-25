Оппозиционера избили на предвыборной встрече единороссов с жителями Лосиноостровского района

Неизвестный мужчина в среду избил кандидата от Партии роста на муниципальных выборах в Москве Андрея Улинкина, а также журналиста "Градус ТВ" Александра Кузина, сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на пресс-службу оппозиционной партии. Нападение произошло на встрече жителей Лосиноостровского района с кандидатами в муниципальные депутаты от "Единой России".
Как передает агентство, мероприятие проводилось в Бабушкинском парке. Улинкин, хоть и сам является кандидатом в мундепы, пришел на встречу с единороссами просто в качестве местного жителя. Журналист Александр Кузин снимал беседу горожан и единороссов на камеру.
По словам Улинкина, в какой-то момент неизвестный мужчина подошел к корреспонденту и потребовал прекратить съемку, а также пригрозил разбить камеру и побить его. "Я встал между ними. Досталось и мне, меня ударили по голове. Сейчас я в травмпункте, снимаю побои", - сообщил представитель Партии роста. Нападавший был задержан полицейскими, оба пострадавших уже написали заявление в правоохранительные органы.