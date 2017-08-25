Оппозиционера избили на предвыборной встрече единороссов с жителями Лосиноостровского района

9 августа 2017 г. Автохамы избили кандидата в муниципальные депутаты на юге столицы

Неизвестные напали на кандидата в муниципальные депутаты, блогера Георгия Мальца и его знакомого и избили их. По словам блогера, напавшими были водители, которым он сделал замечание в связи с ездой по тротуару.