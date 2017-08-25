Инвалидов третьей группы лишили бесплатной парковки в аэропорту "Домодедово" Общество Рубрики: Автотранспорт

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В справочной службе паркинга "Домодедово" подтвердили, что уже три недели обнуляют платежки только инвалидам первой и второй групп и заявили, что вся информация есть на сайте аэропорта. Однако найти ее непросто: в разделе о сервисах для пассажиров с ограниченными возможностями нет ни слова об ограничении льгот на парковку.



"Сотни людей оказались заложниками аэропорта, причем некоторые в прямом смысле: им приходится ехать домой за деньгами на аэроэкспрессе или такси, потом возвращаться и оплачивать парковку - разумеется, с доплатой за время дополнительного простоя", - рассказал изданию один из пострадавших. При этом сумма варьируется от 3 до 20 тысяч рублей.



По словам пресс-секретаря аэропорта Александра Власова, в связи с нововведением поступило только три обращения, с каждым из них разбираются индивидуально. Он добавил, что уточнения в парковочные правила были внесены "для приведения в соответствие с действующей законодательной базой". Также это позволит, по его словам, "исключить многочисленные случаи, когда парковочными местами для инвалидов пользуются недобросовестные водители".



Между тем федеральный закон "О социальной защите инвалидов" разрешает инвалидам пользоваться местами для парковки специального автотранспорта независимо от группы инвалидности. А в том, что инвалидов при въезде на парковку не предупреждают об ограничении льгот, усматривается и нарушение закона "О защите прав потребителей", отмечает газета.



Аэропорт "Домодедово" изменил правила парковки на своей территории, отменив льготы для инвалидов третьей группы. Нововведение вступило в силу еще 9 августа, но широкого оповещения пассажиров об этом не было. Многие многие узнали о новых правилах только по возвращении из поездки и были вынуждены заплатить за парковку крупную сумму, сообщает электронная газета Российского союза туриндустрии RATA-news В справочной службе паркинга "Домодедово" подтвердили, что уже три недели обнуляют платежки только инвалидам первой и второй групп и заявили, что вся информация есть на сайте аэропорта. Однако найти ее непросто: в разделе о сервисах для пассажиров с ограниченными возможностями нет ни слова об ограничении льгот на парковку."Сотни людей оказались заложниками аэропорта, причем некоторые в прямом смысле: им приходится ехать домой за деньгами на аэроэкспрессе или такси, потом возвращаться и оплачивать парковку - разумеется, с доплатой за время дополнительного простоя", - рассказал изданию один из пострадавших. При этом сумма варьируется от 3 до 20 тысяч рублей.По словам пресс-секретаря аэропорта Александра Власова, в связи с нововведением поступило только три обращения, с каждым из них разбираются индивидуально. Он добавил, что уточнения в парковочные правила были внесены "для приведения в соответствие с действующей законодательной базой". Также это позволит, по его словам, "исключить многочисленные случаи, когда парковочными местами для инвалидов пользуются недобросовестные водители".Между тем федеральный закон "О социальной защите инвалидов" разрешает инвалидам пользоваться местами для парковки специального автотранспорта независимо от группы инвалидности. А в том, что инвалидов при въезде на парковку не предупреждают об ограничении льгот, усматривается и нарушение закона "О защите прав потребителей", отмечает газета.



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