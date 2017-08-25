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СМИ: в Подмосковье уволили участкового, который пинком ноги "разобрался" со служебными материалами
30 августа 2017 г. | Время публикации 13:53
Рубрики: Общество  
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snow racсoon / www.youtube.com
В среду в СМИ распространился скандальный видеоролик, на котором молодой человек в полицейской форме выбрасывает из кабинета служебные документы и призывает коллег поступать так же. Автор видео представился "супер-мега-участковым" Олегом Лябиным. По данным телеканала РЕН ТВ, он действительно служил участковым в подмосковном Королёве.

"Привет всем участковым, сейчас я вам покажу способ, как исполнить все материалы КУСП [книги учета сообщений о происшествиях] за одну минуту", - говорит герой ролика. Затем собирает документы в стопку, уточняя, что у него их "11 штук", и ударом ноги выбивает из за дверь. "Вот и все, все материалы исполнены", - заключает молодой человек. "Указанный в видеоролике участковый, уполномоченный полиции, находится в отпуске с последующим увольнением. По выходу из отпуска будет уволен из органов внутренних дел", - цитирует телеканал сотрудника пресс-службы ГУ МВД по Московской области Виталия Нюкалова.

По данным НТВ, накануне записи видеоролика участковый (телеканал называет его Лебиным - прим.ред.) поругался с начальником и написал рапорт об увольнении, а провокационный "лайфхак" опубликовал намеренно. В Facebook есть две страницы некого Олега Лебина, окончившего, судя по указанной информации, Московский университет Министерства внутренних дел имени В.Я. Кикотя. Молодой человек на фотографиях в обоих профилях похож на автора скандального ролика.

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