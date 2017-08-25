Столичный парк Горького заказал домик для лебедей за 4 миллиона

28 августа 2017 г. Траты Москвы на обустройство парков превысили бюджеты всех городов-миллионников, кроме Петербурга

Столичные власти уже потратили на благоустройство и создание парков 44,8 миллиарда рублей. До конца года эта сумма может увеличиться до 50 миллиардов. В прошлом году расходы на эти цели были в два раза меньше.