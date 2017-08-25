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Столичный парк Горького заказал домик для лебедей за 4 миллиона
30 августа 2017 г. | Время публикации 15:07 | Последние изменения 15:37
Рубрики: Городская инфраструктура, Общество  
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Moscow-Live.ru
Администрация московского парка Горького объявила конкурс на возведение в местном пруду домика для лебедей. РБК со ссылкой на данные портала госзакупок сообщает, что стартовая цена этого лота составила более 4,2 миллиона рублей. Итоги конкурса должны быть подведены 20 октября.

Описание лота выглядит следующим образом: "Выполнение работ по устройству домика для лебедей на Малом Голицынском пруду государственного автономного учреждения культуры города Москвы "Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького по адресу: город Москва, улица Крымский Вал, владение 9".

Ранее газета "Ведомости" подсчитала, что из городского бюджета на благоустройство и создание парков в этом году уже было выделено 44,8 миллиарда рублей, а до конца года эта сумма увеличится до 50 миллиардов. В прошлом году расходы на эти цели были в два с лишним раза меньше.

Издание обратило внимание, что расходы Москвы на парки превзошли бюджет любого города-миллионника, кроме Санкт-Петербурга. Например, расходные части бюджетов Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Новосибирска в 2017 году составляют 37-39 миллиардов рублей, у остальных городов - еще меньше. Кроме того, затраты на благоустройство парков превысили вложения в программу "Моя улица".
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