Полиция оштрафовала "водителей Тимати" за езду по тротуарам в "Шереметьево" Рубрики: Происшествия

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"По результатам проведенной проверки водители транспортных средств привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ "Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение правил дорожного движения" и части 3 статьи 12.19 КоАП РФ "Остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе" с назначением наказания в виде штрафа", - заявила Петрова. Отметим, что размер штрафа за эти нарушения составляет 2 тысячи и 1 тысячу рублей соответственно.



Ранее в пресс-службе полиции Московской области сообщили, что начали проверку по факту заезда двух автомобилей Gelandewagen по тротуарам в аэропорту Шереметьево. Стражи порядка также просмотрели появившиеся в интернете видеозаписи инцидента.



СМИ утверждали, что за рулем внедорожников могли находиться охранники артиста Тимати, однако официального подтверждения этой информации нет. Администрация аэропорта, комментируя инцидент, подчеркнула, что намерена обратиться в связи с произошедшим в полицию.



Водители внедорожников Mercedes Gelandewagen, проехавшиеся по тротуарам на территории столичного аэропорта Шереметьево, получили штрафы по двум статьям КоАП РФ, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на начальника пресс-службы подмосковного управления МВД Татьяну Петрову. Ранее в СМИ сообщалось, что иномарками управляли охранники певца Тимати."По результатам проведенной проверки водители транспортных средств привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ "Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение правил дорожного движения" и части 3 статьи 12.19 КоАП РФ "Остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе" с назначением наказания в виде штрафа", - заявила Петрова. Отметим, что размер штрафа за эти нарушения составляет 2 тысячи и 1 тысячу рублей соответственно.Ранее в пресс-службе полиции Московской области сообщили, что начали проверку по факту заезда двух автомобилей Gelandewagen по тротуарам в аэропорту Шереметьево. Стражи порядка также просмотрели появившиеся в интернете видеозаписи инцидента.СМИ утверждали, что за рулем внедорожников могли находиться охранники артиста Тимати, однако официального подтверждения этой информации нет. Администрация аэропорта, комментируя инцидент, подчеркнула, что намерена обратиться в связи с произошедшим в полицию.



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