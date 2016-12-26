Несколько десятков рейсов отменены и задержаны в столичных аэропортах Рубрики: Общественный транспорт

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По данным Гидрометцентра РФ, 30 декабря в московском регионе ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег, на дорогах возможна гололедица. Температура воздуха будет колебаться от минус одного градуса до одного градуса тепла. В столичных аэропортах "Внуково", "Шереметьево" и "Домодедово" отменены три десятка рейсов, еще более 30 задерживаются. По данным портала "Яндекс.Расписание" , в "Шереметьево" отменено 27 рейсов, задержаны еще девять рейсов. В "Домодедово" отменены четыре рейса, 26 рейсов будут выполнены с опозданием. О причинах задержек не сообщается. Данных о задержанных и отмененных рейсах в подмосковном аэропорту "Жуковский" нет.По данным Гидрометцентра РФ, 30 декабря в московском регионе ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег, на дорогах возможна гололедица. Температура воздуха будет колебаться от минус одного градуса до одного градуса тепла.



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