Москвича оштрафовали из-за фото найденного куска старинной плитки

Блогер и искусствовед Илья Боровиков стал участником необычного судебного процесса, устроенного по инициативе Департамента культурного наследия Москвы. Летом этого года, когда центр Москвы был перерыт рабочими, Боровиков нашел в одной из ям фрагменты изразцовой плитки XVII века. Фотографии неожиданных находок он опубликовал на своей странице в Facebook, где их и заприметили представители мэрии.
Согласно законодательству РФ, найденные на улицах ценности необходимо отдавать государству, отмечает "Российская газета"
, в противном же случае гражданину грозит административное наказание. Поскольку Боровиков не сообщил о находке в Мосгорнаследие, ведомство возбудило против него дело по статье 7.13 КоАП о нарушении требований об охране объектов культурного наследия народов России. Максимальное наказание по этой статье для физлиц - 300 тысяч рублей.
При этом Боровиков старинные артефакты не пытался продать или скрыть - он отдал часть находок в школьные музей, а другую сохранил в домашней коллекции. Блогер без сопротивления пришел на беседу в Мосгорнаследие, где рассказал, каким образом нашел плитку, и где она находится теперь. Несмотря на это, суд признал Боровикова виновным в совершении административного нарушения и назначил штраф в 1.5 тысячи рублей.
Отметим, что Боровиков был одним из наиболее активных граждан, освещавших
ход нашумевшей во всех смыслах реконструкции центра города. Он рассказывал, что работы ведутся крайне небрежно, а многие ценные вещи уничтожаются строителями. В частности, когда на Тверской улице нашлась деревянная мостовая XVI-XVII веков, блогер отметил, что три четверти артефакта "взломаны": рабочие оставили от мостовой лишь небольшой кусок.