]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
30
декабря
pda
Поиск
Архив

Власти проследят, чтобы гостиницы не пририсовывали "лишние" звезды
30 декабря 2016 г. | Время публикации 14:39
Рубрики: Городская инфраструктура  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Департамент спорта и туризма Москвы в январе начнет мониторинг гостиниц, прошедших классификацию, а также "серых" отелей и хостелов. Специалисты будут отслеживать нелегальные заведения, которые продолжают свою деятельность, а также случаи завышения звездности среди отелей, получивших разрешение на прием гостей, сообщает "Интерфакс".

"Отдельные гостиницы, пройдя классификацию, забывают исправить свою звездность на сайтах в интернете и на вывесках у входа и зачастую завышают ее. При выявлении подобных случаев от собственника гостиницы потребуют указать правильную категорию", - отметили в департаменте.

С 1 января 2017 года будут лишены права предоставлять гостиничные услуги отели и хостелы, которые не прошли классификацию. Специалисты будут следить за данными заведениями на их сайтах, в системах онлайн-бронирования и в социальных сетях. "Информация об отелях, которые не прошли классификацию, но продолжают оказывать гостиничные услуги, поступит в правоохранительные органы и Роспотребнадзор. Также объявления на сайтах бронирования и других ресурсах будут сверяться с данными из реестра классифицированных гостиниц", - подчеркнули в ведомстве.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Мэрия классифицировала все городские гостиницы и хостелы
29 декабря 2016 г.
Мэрия классифицировала все городские гостиницы и хостелы
В общей сложности различные категории получили 870 отелей на 58,1 тысячи номеров. Все остальные отели с 1 января 2017 года будут лишены права заниматься гостиничной деятельностью.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
30.12.2016   17:24
6
13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 30 декабря 2016 г. // Последняя новость 15:28
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2016 NEWSmsk.com
]]>
]]>