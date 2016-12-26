Власти проследят, чтобы гостиницы не пририсовывали "лишние" звезды Рубрики: Городская инфраструктура

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"Отдельные гостиницы, пройдя классификацию, забывают исправить свою звездность на сайтах в интернете и на вывесках у входа и зачастую завышают ее. При выявлении подобных случаев от собственника гостиницы потребуют указать правильную категорию", - отметили в департаменте.



С 1 января 2017 года будут лишены права предоставлять гостиничные услуги отели и хостелы, которые не прошли классификацию. Специалисты будут следить за данными заведениями на их сайтах, в системах онлайн-бронирования и в социальных сетях. "Информация об отелях, которые не прошли классификацию, но продолжают оказывать гостиничные услуги, поступит в правоохранительные органы и Роспотребнадзор. Также объявления на сайтах бронирования и других ресурсах будут сверяться с данными из реестра классифицированных гостиниц", - подчеркнули в ведомстве. Департамент спорта и туризма Москвы в январе начнет мониторинг гостиниц, прошедших классификацию , а также "серых" отелей и хостелов. Специалисты будут отслеживать нелегальные заведения, которые продолжают свою деятельность, а также случаи завышения звездности среди отелей, получивших разрешение на прием гостей, сообщает "Интерфакс"."Отдельные гостиницы, пройдя классификацию, забывают исправить свою звездность на сайтах в интернете и на вывесках у входа и зачастую завышают ее. При выявлении подобных случаев от собственника гостиницы потребуют указать правильную категорию", - отметили в департаменте.С 1 января 2017 года будут лишены права предоставлять гостиничные услуги отели и хостелы, которые не прошли классификацию. Специалисты будут следить за данными заведениями на их сайтах, в системах онлайн-бронирования и в социальных сетях. "Информация об отелях, которые не прошли классификацию, но продолжают оказывать гостиничные услуги, поступит в правоохранительные органы и Роспотребнадзор. Также объявления на сайтах бронирования и других ресурсах будут сверяться с данными из реестра классифицированных гостиниц", - подчеркнули в ведомстве.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 29 декабря 2016 г. Мэрия классифицировала все городские гостиницы и хостелы

В общей сложности различные категории получили 870 отелей на 58,1 тысячи номеров. Все остальные отели с 1 января 2017 года будут лишены права заниматься гостиничной деятельностью.

