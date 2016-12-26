В метро откроется фотовыставка экспонатов Музея имени Пушкина Рубрики: Культура

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



Отмечается, что фото дадут посетителям возможность взглянуть на произведение искусства по-новому: так, фото скульптуры Роббиа сконцентрировано на облике младенца. Посетители также увидят Белый и Египетский залы, Греческий и Итальянский дворики музея в теснят редкие моменты, когда там нет зрителей. Фотовыставка продлится до 20 февраля. С 20 января в галерее "Метро" на станции метро "Выставочная" можно будет увидеть фотовыставку, посвящённую 105-летию Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Как сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы, пассажиры увидят скульптуры Микеланджело, римскую Капитолийскую волчицу, "Мадонну с младенцем на руках" скульптура Роббиа.Отмечается, что фото дадут посетителям возможность взглянуть на произведение искусства по-новому: так, фото скульптуры Роббиа сконцентрировано на облике младенца. Посетители также увидят Белый и Египетский залы, Греческий и Итальянский дворики музея в теснят редкие моменты, когда там нет зрителей. Фотовыставка продлится до 20 февраля.



Предыдущая статья | Следующая статья

