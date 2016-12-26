В блогах обратили внимание на "липовую" охрану плоскостных парковок Рубрики: Городская инфраструктура

Сюжет: Парковки: законные и незаконные Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



От обычных уличных плоскостные парковки закрытого типа отличаются тем, что их территория огорожена, на въезде стоит шлагбаум и воспользоваться парковкой, не оплатив ее, невозможно. Такая схема позволяет отказаться от дополнительного контроля оплаты и повысить собираемость платежей, однако требует средств на ее создание, обслуживание и охрану. Всего в столице работает 51 плоскостная парковка закрытого типа, включая парковки с повременной оплатой, парковки у транспортно-пересадочных узлов и абонементные парковки в жилом секторе.



Между тем большая часть парковок, как выяснилось, не существует не только в реальности, но даже на бумаге. По адресам 20 из 28 "точек", включенных в приложение к госконтракту на создание парковок, расположены другие объекты — гаражи, здания и даже церковь. Таким образом, в техническое задание были преднамеренно включены объекты, охрана которых была невозможна, а участвовать в конкурсе могли только подрядчики, знавшие, что на деле ничего охранять не потребуется. Само же соглашение об охране было подписано только в апреле, хотя конкурс прошел в начале нынешнего года.



Итоговый список якобы охраняемых парковок состоит из 41 адреса, 10 из которых представляют собой пустырь, на котором парковка либо не построена, либо просто не существует. Другие же парковки подверглись нашествию вандалов: паркоматы разбиты, шлагбаумы сломаны, а из якобы взломоустойчивых шкафов украдено оборудование стоимостью в сотни тысяч рублей. Что же касается подрядчиков, не обеспечивших охрану, то один из них отсудил у АМПП все деньги за стройку и оборудование, а второй обанкротился, не доделав половины работ. "То есть теперь, чтобы эти парковки снова запустить, АМПП еще раз купит все это оборудование. За наш с вами счет", - отмечает юрист. Оставшиеся парковки, в основном возле ТПУ, охраняются по 12 часов вместо круглосуточной охраны. "Нам рассказывают, что город направил на благоустройство 9,6 миллиарда заработанных на парковках рублей. Опубликуйте тогда и вторую цифру — сколько было за это время разбазарено денег на подобных распилах со стороны АМПП и сколько стоило несохраненное оборудование?", - возмущается автор поста. Напомним, контракты с победителями конкурсов АМПП заключил в ноябре 2014 года: уже к концу года они должны были заасфальтировать парковки, огородить их, нанести разметку, подключить к электросетям, поставить шлагбаумы и оборудовать устройствами для приема оплаты. Однако из 44 объектов госкомиссией полностью было принято только три. Весной 2015 года АМПП подал в Арбитражный суд Москвы два иска с требованием В блогах обратили внимание на неудовлетворительную охрану и эксплуатацию плоскостных парковок. Как пишет в своем блоге юрист Иван Ежиков, примерно четверть плоскостных парковок представляют собой пустыри, а там, где парковки есть, охрана ведется неудовлетворительно. оборудование на большинстве парковок разломано вандалами либо его вовсе нет, а парковками невозможно пользоваться.От обычных уличных плоскостные парковки закрытого типа отличаются тем, что их территория огорожена, на въезде стоит шлагбаум и воспользоваться парковкой, не оплатив ее, невозможно. Такая схема позволяет отказаться от дополнительного контроля оплаты и повысить собираемость платежей, однако требует средств на ее создание, обслуживание и охрану. Всего в столице работает 51 плоскостная парковка закрытого типа, включая парковки с повременной оплатой, парковки у транспортно-пересадочных узлов и абонементные парковки в жилом секторе.Между тем большая часть парковок, как выяснилось, не существует не только в реальности, но даже на бумаге. По адресам 20 из 28 "точек", включенных в приложение к госконтракту на создание парковок, расположены другие объекты — гаражи, здания и даже церковь. Таким образом, в техническое задание были преднамеренно включены объекты, охрана которых была невозможна, а участвовать в конкурсе могли только подрядчики, знавшие, что на деле ничего охранять не потребуется. Само же соглашение об охране было подписано только в апреле, хотя конкурс прошел в начале нынешнего года.Итоговый список якобы охраняемых парковок состоит из 41 адреса, 10 из которых представляют собой пустырь, на котором парковка либо не построена, либо просто не существует. Другие же парковки подверглись нашествию вандалов: паркоматы разбиты, шлагбаумы сломаны, а из якобы взломоустойчивых шкафов украдено оборудование стоимостью в сотни тысяч рублей. Что же касается подрядчиков, не обеспечивших охрану, то один из них отсудил у АМПП все деньги за стройку и оборудование, а второй обанкротился, не доделав половины работ. "То есть теперь, чтобы эти парковки снова запустить, АМПП еще раз купит все это оборудование. За наш с вами счет", - отмечает юрист. Оставшиеся парковки, в основном возле ТПУ, охраняются по 12 часов вместо круглосуточной охраны. "Нам рассказывают, что город направил на благоустройство 9,6 миллиарда заработанных на парковках рублей. Опубликуйте тогда и вторую цифру — сколько было за это время разбазарено денег на подобных распилах со стороны АМПП и сколько стоило несохраненное оборудование?", - возмущается автор поста. Напомним, контракты с победителями конкурсов АМПП заключил в ноябре 2014 года: уже к концу года они должны были заасфальтировать парковки, огородить их, нанести разметку, подключить к электросетям, поставить шлагбаумы и оборудовать устройствами для приема оплаты. Однако из 44 объектов госкомиссией полностью было принято только три. Весной 2015 года АМПП подал в Арбитражный суд Москвы два иска с требованием расторгнуть контракты и заплатить неустойки за срыв. Однако, по словам представителя одной из компаний, проекты, предоставленные заказчиком, "не выдерживали никакой критики", власти несколько раз меняли свои пожелания по оборудованию парковок. А из-за ослабления рубля компания не смогла уложиться в смету.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 17 декабря 2015 г. В столице сорвана программа недорогих плоскостных парковок

Из 44 плоскостных парковок госкомиссия приняла только 3: большинство оставшихся не оборудованы должным образом и не подключены к коммуникациям. Подрядчики винят в этом мэрию и требуют в суде более 200 миллионов рублей.

