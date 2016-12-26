"Доктора Лизу" похоронят на Новодевичьем кладбище

Председатель Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов сообщил о намерении провести похороны Елизаветы Глинки, известной как "Доктор Лиза", на Новодевичьем кладбище. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Дождь", которое цитирует ТАСС
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"У семьи Елизаветы Петровны есть место, где похоронены их предки, и, насколько я знаю, уже согласовано решение", - сказал он, добавив, что похороны пройдут по окончании генетической экспертизы. Кроме того, 2 февраля, на 40-й день катастрофы, пройдет вечер памяти Елизаветы Глинки. "Я сейчас обращаюсь ко всем, кто готов был бы в этом принять участие: давайте это сделаем, давайте это сделаем достойно", - сказал он.
Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза, погибла
утром 25 декабря в авиакатастрофе самолета Минобороны Ту-154, который направлялся в Сирию. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.