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Калининско-Солнцевская линия метро продлена до станции "Раменки"
30 декабря 2016 г. | Время публикации 12:36
Рубрики: Метрополитен  
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск участка Калининско-Солнцевской линии метрополитена до станции "Раменки" и проехал на поезде до станции "Деловой центр". Об этом сообщает ТАСС.

Мэр заявил, что пассажирское движение на новом участке планируется открыть в конце января - начале февраля следующего года, что позволит улучшить транспортное обслуживание 600 тысяч москвичей. А дополнительный тоннель между станциями "Парк Победы" и "Деловой центр" позволит перевести движение поездов из челночного режима в обычный.

На новом участке линии будут открыты три новые станции: "Минская", "Ломоносовский проспект" и "Раменки". В дальнейшем линия будет продлена от станции "Раменки" до станции "Рассказовка", а на последнем этапе строительства станции "Деловой центр" и "Третьяковская" соединят участком, который пройдет через центр Москвы.
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