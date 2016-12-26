Калининско-Солнцевская линия метро продлена до станции "Раменки"

2 декабря 2016 г. 15 станций метро планируется открыть в следующем году

В начале года запланировано открытие пяти первых станций ТПК. Также откроются три станции Люблинско-Дмитровской линии и семь станций Калининско-Солнцевской линии от "Раменок" до "Рассказовки".