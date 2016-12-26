Калининско-Солнцевская линия метро продлена до станции "Раменки"

Мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск участка Калининско-Солнцевской линии метрополитена до станции "Раменки" и проехал на поезде до станции "Деловой центр". Об этом сообщает ТАСС
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Мэр заявил, что пассажирское движение на новом участке планируется открыть в конце января - начале февраля следующего года, что позволит улучшить транспортное обслуживание 600 тысяч москвичей. А дополнительный тоннель между станциями "Парк Победы" и "Деловой центр" позволит перевести движение поездов из челночного режима в обычный.
На новом участке линии будут открыты три новые станции: "Минская", "Ломоносовский проспект" и "Раменки". В дальнейшем линия будет продлена
от станции "Раменки" до станции "Рассказовка", а на последнем этапе строительства станции "Деловой центр" и "Третьяковская" соединят участком, который пройдет через центр Москвы.