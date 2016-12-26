]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
30
декабря
pda
Поиск
Архив

Неизвестные напали на наряд Росгвардии в Новой Москве
30 декабря 2016 г. | Время публикации 08:34 | Последние изменения 11:13
Рубрики: Криминал  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Задержаны члены группы, напавшей на сотрудников Росгвардии. Как сообщают "Вести", в поселении Роговское в Новой Москве группа злоумышленников совершила нападение на сотрудников Управления вневедомственной охраны Росгвардии с целью завладения оружием. Один полицейский был убит, еще один ранен.

Злоумышленникам удалось завладеть табельным оружием правоохранителей, для розыска преступников был введен план "Вулкан". Трое из подозреваемых задержаны по горячим следам, у них изъят один автомат и один пистолет. Позднее были задержаны еще пять человек: как выяснилось, задержанные причастны к ряду ограблений объектов торговли и складов, в том числе с использованием оружия
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
30.12.2016   11:34
2
07:00 08:00 09:00 10:00 11:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 30 декабря 2016 г. // Последняя новость 11:29
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2016 NEWSmsk.com
]]>
]]>