Неизвестные напали на наряд Росгвардии в Новой Москве Рубрики: Криминал

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Злоумышленникам удалось завладеть табельным оружием правоохранителей, для розыска преступников был введен план "Вулкан". Трое из подозреваемых задержаны по горячим следам, у них изъят один автомат и один пистолет. Позднее были задержаны еще пять человек: как выяснилось, задержанные причастны к ряду ограблений объектов торговли и складов, в том числе с использованием оружия Задержаны члены группы, напавшей на сотрудников Росгвардии. Как сообщают "Вести" , в поселении Роговское в Новой Москве группа злоумышленников совершила нападение на сотрудников Управления вневедомственной охраны Росгвардии с целью завладения оружием. Один полицейский был убит, еще один ранен.Злоумышленникам удалось завладеть табельным оружием правоохранителей, для розыска преступников был введен план "Вулкан". Трое из подозреваемых задержаны по горячим следам, у них изъят один автомат и один пистолет. Позднее были задержаны еще пять человек: как выяснилось, задержанные причастны к ряду ограблений объектов торговли и складов, в том числе с использованием оружия



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