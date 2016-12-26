Неизвестные напали на наряд Росгвардии в Новой Москве

Задержаны члены группы, напавшей на сотрудников Росгвардии. Как сообщают "Вести"
, в поселении Роговское в Новой Москве группа злоумышленников совершила нападение на сотрудников Управления вневедомственной охраны Росгвардии с целью завладения оружием. Один полицейский был убит, еще один ранен.
Злоумышленникам удалось завладеть табельным оружием правоохранителей, для розыска преступников был введен план "Вулкан". Трое из подозреваемых задержаны по горячим следам, у них изъят один автомат и один пистолет. Позднее были задержаны еще пять человек: как выяснилось, задержанные причастны к ряду ограблений объектов торговли и складов, в том числе с использованием оружия