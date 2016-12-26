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Меры безопасности усилили в столице накануне праздников
30 декабря 2016 г. | Время публикации 10:54
Рубрики: Праздники  
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Moscow-Live.ru
Меры безопасности усилили в Москве в период новогодних праздников. Как сообщает M24.ru, места проведения массовых мероприятий и привокзальные площади огородили бетонными блоками, а запрет на въезд грузовых автомобилей в центр города ввели и в ночное время. Кроме того, личный состав ГИБДД переведен на усиленный режим несения службы. Усиление мер безопасности распространится и на площадки фестиваля "Путешествие в Рождество".

Ранее сообщалось, что полиция будет перекрывать крупные дорожные развязки в Москве грузовиками во время проведения массовых новогодних гуляний. Эта мера призвана предотвратить теракты, аналогичные произошедшему 19 декабря в Берлине. Грузовик налетел на толпу посетителей рождественской ярмарки на площади Брайтшайдплатц, в результате чего погибли 12 человек, около 50 получили травмы различной степени тяжести. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство". Она же была причастна к аналогичному теракту во французской Ницце в июле.
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