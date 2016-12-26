Меры безопасности усилили в столице накануне праздников

21 декабря 2016 г. Новогодние гулянья в Москве будут отгораживать фурами после событий в Берлине

Полиция будет перекрывать все крупные развязки на время праздников, чтобы крупногабаритные автомобили не имели возможности доехать до мест гуляний. Ранее в Берлине в результате теракта с использованием грузовика погибли 12 человек.