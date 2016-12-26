Мэрия решила не повышать "социально справедливую" стоимость эвакуации машин в 2017 году

27 декабря 2016 г. Эвакуатор раздавил крышу неправильно припаркованной машины в Москве (ВИДЕО)

При погрузке автомобиля на платформу эвакуатора сотрудник московского паркинга повернулся к машине спиной. В этот момент подъемный механизм резко опустился, придавив транспортное средство.