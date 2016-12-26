Мэрия решила не повышать "социально справедливую" стоимость эвакуации машин в 2017 году

Стоимость перемещения и хранения автомобилей на специализированных стоянках в Москве в следующем году останется на прежнем уровне. Соответствующий приказ, как сообщает РИА "Новости"
, был подписан в столичном Департаменте транспорта и вступит в силу 1 января.
"Несмотря на то, что сегодня эвакуация одного автомобиля обходится городу больше, чем в 8 тысяч рублей, мы приняли решение оставить стоимость перемещения и хранения автомобилей на прежнем уровне. Эти тарифы являются льготными и социально справедливыми. Важно подчеркнуть, что цены, несмотря на ежегодную инфляцию, остаются неизменными с сентября 2013 года", - заявили в ведомстве.
Отметим, что в прошлом году в президентском Совете по правам человека заявили , что эвакуация транспортных средств недопустима и нарушает права человека, если машины не мешают другим участникам дорожного движения. В итоге спор разрешился в пользу правительства. Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов утверждал, что нужно не заботиться о правах 800-900 нарушителях каждые сутки, а о защите миллионов добросовестных водителей.