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Москвичей призвали не пользоваться сторонними приложениями для оплаты парковки
30 декабря 2016 г. | Время публикации 15:28
Рубрики: Автотранспорт  
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Moscow-Live.ru
ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) призвал столичных автомобилистов отказаться от использования сторонних сервисов, предлагающих скидки на оплату парковки в городе, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу АМПП.

"Обращаем ваше внимание, что московским автомобилистам предлагают зарегистрироваться в новом мобильном приложении Parkowski. Пользователям ресурса обещают скидку на платную парковку в Москве. Компания, запустившая сервис, работает незаконно - информация о ней уже передана в правоохранительные органы. Просим автомобилистов не использовать любые мошеннические приложения для оплаты парковки", - подчеркнули в учреждении.

При использовании сторонних сервисов парковка не считается оплаченной, а автомобилистам будут приходить штрафы. Кроме того, водители рискуют передать свои данные злоумышленникам: номера банковских карт, мобильные телефоны, которые затем могут быть использованы в противозаконных целях. В АМПП добавили, что рекомендуют автомобилистам оплачивать парковку только через мобильное приложение "Парковки Москвы" и другие способы, перечисленные на сайте учреждения.
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Пятница, 30 декабря 2016 г. // Последняя новость 15:28
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