Полиция задержала группу похитителей терминалов оплаты

Сотрудники московской полиции задержали пятерых приезжих по подозрению в хищении банковских терминалов оплаты на юге и юго-западе столицы. Об этом ТАСС
сообщил начальник пресс-службы полиции Москвы Александр Князев. По его словам, в полицию обратился представитель одного из банков с сообщением о хищении терминала оплаты из помещения магазина. Тем временем в ОМВД по району Северное Бутово обратилась сотрудница другого банка с аналогичным заявлением.
Сотрудники полиции задержали в Ленинском районе Подмосковья пятерых приезжих из Закавказья в возрасте от 26 до 42 лет. При задержании в машине был обнаружен и изъят платежный терминал одного из банков. По данному факту возбуждено уголовное дело, полиция проверяет задержанных на причастность к аналогичным преступлениям.