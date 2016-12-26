Полиция задержала группу похитителей терминалов оплаты Рубрики: Происшествия

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter ГУ МВД России по г. Москве



Сотрудники полиции задержали в Ленинском районе Подмосковья пятерых приезжих из Закавказья в возрасте от 26 до 42 лет. При задержании в машине был обнаружен и изъят платежный терминал одного из банков. По данному факту возбуждено уголовное дело, полиция проверяет задержанных на причастность к аналогичным преступлениям.



Сотрудники московской полиции задержали пятерых приезжих по подозрению в хищении банковских терминалов оплаты на юге и юго-западе столицы. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы полиции Москвы Александр Князев. По его словам, в полицию обратился представитель одного из банков с сообщением о хищении терминала оплаты из помещения магазина. Тем временем в ОМВД по району Северное Бутово обратилась сотрудница другого банка с аналогичным заявлением.Сотрудники полиции задержали в Ленинском районе Подмосковья пятерых приезжих из Закавказья в возрасте от 26 до 42 лет. При задержании в машине был обнаружен и изъят платежный терминал одного из банков. По данному факту возбуждено уголовное дело, полиция проверяет задержанных на причастность к аналогичным преступлениям.



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